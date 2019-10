Bologna, 29 ottobre 2019 - Non ha neppure 14 anni. Non ha idea che la sua vita valga ben più di un like. E allora tanto vale metterla a rischio, con un gioco assurdo e macabro, per guadagnare follower sui social. Tra la vita e la morte di questo adolescente e dei suoi amici, evitata dalla prontezza di un macchinista, scorrono solo una manciata di cuori su Instagram.



La follia si è consumata sabato pomeriggio, sulla linea Bologna–Milano, poco dopo il bivio di Santa Viola. Erano le 17.35 quando il macchinista alla guida di un Frecciabianca 8523 ha ricevuto la chiamata di un collega appena transitato in quel tratto di rete ferroviaria. "Rallenta, ci sono delle persone sui binari". Il macchinista riduce la velocità fino a 30 chilometri orari. Marcia a vista e, superato il bivio, li vede. Eccoli là, quattro bambini, che giocano come dei pazzi sui binari. Il macchinista blocca il convoglio, il capotreno scende e tenta di bloccarli. Tre fuggono, attraversando i binari e rischiando di farsi travolgere dai treni in corsa. Uno resta immobile, come impietrito. Il responsabile del convoglio allerta la Polizia ferroviaria e gli agenti arrivano a recuperare il ragazzino. Lui non dice niente, non spiega quello che con i suoi amici stavano facendo.



Quello, lo racconteranno i video delle telecamere di sorveglianza della ferrovia, che immortalano il gruppetto mentre, telefonini alla mano, arriva sui binari e si sistema in attesa del primo treno in arrivo, per scattare selfie e fare video. Lì passa l’Alta velocità. E il gioco, più che una prova di coraggio, è un tentativo di suicidio. I poliziotti questo lo dicono all’adolescente, quando lo accompagnano a casa, davanti a genitori terrorizzati e sconvolti. Una famiglia normale. Un bambino normale. Che ha seguito una ‘moda’ da imbecilli.



La stessa moda che, lo scorso 19 ottobre, ha portato a finire nei guai altri quattro adolescenti, di età compresa tra i 15 e 16 anni, sorpresi a fare lo stesso ‘gioco’ sui binari di Borgo Panigale. E sanzionati, perché certe condotte hanno conseguenze, per violazione del regolamento ferroviario. Facevano parte di un gruppo di otto: la Polfer sta cercando gli altri componenti della banda, che comunque non sembra essere in contatto con i quattro ragazzini di sabato. Oltre all’adolescente fermato, la polizia ha identificato gli altri tre amici. Anche loro dovranno ascoltare quello che ha da dire loro la polizia: per un like non vale la pena morire travolti da un treno in corsa a oltre 200 chilometri all’ora.