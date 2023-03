Ragazzina investita da auto pirata, la madre: "Cerchiamo testimoni"

"Chiunque abbia visto qualcosa o sappia se ci sono telecamere utilizzabili ci contatti". Questo l’appello, lanciato su un gruppo Facebook di San Lazzaro, da parte di una mamma la cui figlia dodicenne è stata colpita da un’auto, poi scappata, mentre era sulle strisce pedonali. Il racconto della mamma sui social: "Mia figlia, più o meno alle 7.55, mentre attraversava la strada in via della Repubblica poco più avanti delle scuole Pezzani, è stata colpita sulle strisce pedonali da una macchina bianca, di piccole dimensioni, che è corsa via senza fermarsi. Mia figlia è finita a sbattere contro un albero mentre evitava di cadere a terra, poi è arrivata a scuola, ma a causa del dolore a una gamba l’abbiamo presa e portata in ospedale dove si vedrà se si è fratturata qualcosa. Se qualcuno ha visto qualcosa e può testimoniare o se conosce qualche esercizio commerciale con le telecamere che inquadrano la strada mi contatti. Cerco solo collaborazione in caso qualcuno abbia visto qualcosa".

La madre, contattata dal Carlino, ha detto che dagli esami non risultano fratture. In serata, poi, i genitori si sono recati presso il comando della Polizia Locale di San Lazzaro, in via Salvo d’Acquisto, a fare denuncia, per ora contro ignoti. Saranno gli agenti a fare le indagini necessarie per cercare di risalire a chi fosse alla guida di quell’auto bianca che ha investito la dodicenne sulle strisce per poi scappare senza prestarle soccorso.

z. p.