Ragazzina tenta di gettarsi nel Reno dopo una delusione d’amore, salvata dai carabinieri

Malalbergo (Bologna), 21 ottobre 2023 –Aveva già scavalcato il parapetto del ponte sul fiume Reno: una mossa, quella della ragazzina, che non è sfuggito all’automobilista in transito sulla Porrettana, che ha immediatamente fatto scattare l’allarme ai carabinieri.

I carabinieri e il ponte sul Reno dal quale voleva lanciarsi la ragazzina salvata dai militari dell'Arma

Sono stati loro, i militari della stazione di Malalbergo e Altedo, che intervenuti prontamente, si sono avvicinati alla 17enne convincendola a desistere. E’ stata salvata così la giovanissima donna che ha confessato poi, una volta tranquillizzata, di aver deciso di farla finita dopo una delusione d’amore.

E’ successo ieri intorno alle 17,30. Una volta raggiunta la ragazzina è crollata in una crisi di pianto. Soccorsa dai sanitari del 118, la minorenne, spaventata, ma in buone condizioni di salute, è stata trasportata in ospedale per ulteriori accertamenti.

Se vuoi iscriverti al canale WhatsApp del Carlino clicca qui