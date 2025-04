Ragazzini accoltellano 15enne in stazione

Lo hanno accoltellato forse per rubargli pochi spiccioli o lo zaino. Ennesima aggressione, da parte di una baby gang ai danni di un minorenne, ieri, all’ora di pranzo, alla stazione dei treni di San Giovanni in Persiceto. Vittima un 15enne pachistano che stava facendo rientro a casa da scuola. Erano da poco passate le 13. Il 15enne, residente sul territorio di San Giovanni, si trovava nei pressi del binario 2, e si stava dirigendo verso il corsello che porta o al sottopassaggio o all’uscita secondaria della stazione ferroviaria. A un certo punto è stato avvicinato da due giovani, presumibilmente minorenni e nordafricani, stando a quanto si apprende, che hanno iniziato a seguirlo. Dopo aver rivolto qualche parola in una lingua incomprensibile alla vittima, gli si sono avvicinati con fare sempre più minaccioso e, poco dopo, lo hanno strattonato. Il giovane pachistano, che era solo, nonostante la paura ha opposto resistenza, temendo appunto che lo volessero rapinare dei suoi beni personali. Ne è nata una brevissima colluttazione fino a che uno dei due aggressori non ha estratto, dalla tasca del giubbotto, una lama da taglio, pare un coltello a serramanico che non è, però, stato rinvenuto sulla scena del crimine.

Il 15enne è stato ferito da due coltellate, una al basso volto, quasi sul collo, e una al petto che ha lambito anche, tagliandolo superficialmente, il braccio. Il giovane ha iniziato a urlare e chiedere aiuto e, nel frattempo, l’aggressore e il complice, a mani vuote, si sono dati alla fuga dall’uscita posteriore della stazione dei treni. A chiamare i soccorsi, con il cellulare che aveva in tasca, è stato lo stesso 15enne. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con un’ambulanza e, poco dopo, gli agenti di polizia del commissariato di San Giovanni in Persiceto. Il ragazzo ha rilasciato le prime dichiarazioni alle forze dell’ordine poi, dopo essere stato medicato sul posto, è stato portato al pronto soccorso in codice di media gravità. Nessuna delle coltellate ha, per fortuna, toccato organi vitali e il giovane è stato dimesso in serata con una prognosi di una ventina di giorni.

Sulla scena dell’aggressione sono arrivati anche gli agenti della polizia scientifica per i rilievi del caso. Il punto esatto dove il 15enne è stato ferito non è coperto da telecamere, ma tutta la zona circostante dispone, in parte, di un sistema di videosorveglianza che potrebbe aiutare la polizia a risalire all’identità degli aggressori. Non si esclude, al momento, che i due stranieri provengano da altri paesi limitrofi e che si siano spostati a bordo di un treno: c’è il sospetto che possano aver compiuto altre aggressioni con lo stesso modus operandi. Il 15enne ha detto di non conoscere gli aggressori, ma gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire tutta la vicenda.

Preoccupati gli esercenti della zona: "Non è la rima volta che si creano dissidi e disordini per colpa di giovani, spesso non della zona, che vengono a seminare il panico qui in stazione. Abbiamo paura anche noi".

Zoe Pederzini