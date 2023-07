Ragazzini ladri e violenti Aggredito un fornaio

CAMUGNANO (Bologna)

Una violenza cieca e gratuita quella che due ragazzini italiani, poi identificati e denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna, hanno riversato nei confronti di un fornaio che si era accorto di un furto compiuto proprio dalla baby gang. I fatti sono avvenuti nelle montagna dell’Appennino bolognese, nella silenziosa e piccola Camugnano. Erano le 4 di domenica scorsa e la giornata a quell’ora, per un fornaio, è appena iniziata. I due giovani si sono presentati in negozio, nella piazza centrale del paese, per acquistare delle pizze. Il fornaio 61enne gliele ha vendute regolarmente. Dopodiché è tornato nel retro bottega per continuare a lavorare. A quel punto, però, i ragazzi – un 17enne ed un 15enne, italiani e senza precedenti di polizia – approfittando della distrazione del fornaio, hanno preso un sacco di pane e sono fuggiti. Accortosi del furto, il fratello del fornaio, un 66enne italiano, che lavora anche lui nella panetteria, ha inseguito i due ragazzi, costringendoli ad abbandonare la refurtiva. Uno dei due minorenni, il 17enne, dopo essere fuggito per un po’, è ritornato sui propri passi. Ha raggiunto il fornaio 66enne e lo ha colpito con un calcio in faccia. Il trauma contusivo causato dal calcio è stato tale da provocare nel 66enne uno svenimento. Soccorso dal fratello, che si è accorto di cosa era avvenuto, il malcapitato ha ripreso conoscenza e si è recato in una struttura sanitaria vicina a Camugnano. Da qui è stato dimesso dopo diverse ore,

al termine di alcune visite, con una prognosi di sei giorni per un politrauma contusivo. Poi si è recato alla locale caserma dei carabinieri a raccontare la vicenda. Grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza pubblico che ha ripreso la scena, ma grazie anche alle ricostruzioni dei due fratelli fornai, sia l’aggredito che quello che aveva venduto le pizzette ai due giovani, i militari sono riusciti a risalire all’identità degli aggressori. Il 17enne ed il 15enne ora sono indagati per il reato di tentato furto con destrezza in concorso. Il 17enne dovrà altresì rispondere di lesione personale aggravata, in considerazione dell’aggressione perpetrata ai danni del 66enne.

Zoe Pederzini