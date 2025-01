Ragazzini violenti anche in zona universitaria a Bologna: trovato con un taglierino a 15 anni

Bologna, 27 gennaio 205 – Ancora problemi a Bologna a causa di gruppi di ragazzini violenti. Tra quello accaduto in via San Mamolo e le continue aggressioni nella zona del Gran Reno di Casalecchio, sembra proprio questa il problema emergente della città.

Questa volta è accaduto in pieno centro, in zona universitaria: tra via Acri e via Petroni. Sabato sera, gli street tutor – degli sorta di stuart voluti dal Comune in zona universitaria proprio per contratare le degenerazioni della movida – hanno chiamato la polizia a causa di un gruppo di ragazzini che spaventavano e importunavano i passanti e i clienti di alcuni locali, avvicinandosi e ponendosi di fronte a ai pedoni con fare minaccioso.

All’arrivo degli agenti, il gruppo, costituito da circa una decina di ragazzi, si è disperso velocemente in varie direzioni ma i poliziotti sono riusciti a bloccarne uno, un ragazzino marocchino di 15 anni, che ha cercato più volte di sottrarsi al controllo colpendo con calci e pugni i poliziotti.

Il ragazzo, incensurato, è stato trovato con un taglierino nascosto tra i vestiti: per questo è stato denunciato, portato in questura e riaffidato ai genitori.

Chi sono gli ‘street tutor’

Fondamentale in questo caso è stata la collaborazione tra la polizia e gli street tutors. I “referenti per la sicurezza”, sono impiegati dal Comune di Bologna nella zona universitaria tutti i fine settimana (dal giovedì al sabato), per contribuire alla prevenzione dei rischi, alla mediazione dei conflitti negli spazi anche pubblici adiacenti ai locali o ai luoghi in cui si svolgono eventi, cooperando con le Forze di Polizia.

Il loro contributo è di fondamentale importanza per segnalare tempestivamente alle forze dell’ordine situazioni di pericolo, garantendo così la promozione di un sistema integrato di sicurezza.