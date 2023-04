Ragazzino aggredito da una baby gang a Bologna: "Mio figlio scosso e demoralizzato Vogliamo un incontro in Prefettura"

Bologna, 6 aprile 2023 – “I genitori dei compagni di scuola di mio figlio mi hanno chiesto di organizzare un sit-in fuori dalla Prefettura, perché la situazione delle baby gang in città è ingestibile". Sebastiano è il papà del quindicenne preso a pugni e rapinato lunedì pomeriggio all’interno del Mc Donald’s di via Indipendenza. Gli aggressori, quattro coetanei che già avevano tentato un altro colpo in via Piella, sono stati poi arrestati dalla polizia mentre mangiavano dei panini al Burger King di via Ugo Bassi, pagati con la carta della vittima. "E questo gli ha fatto ancora più rabbia".

Perché?

"Perché siamo una famiglia da sempre impegnata nel sociale: ‘Se mi avessero chiesto di offrire loro un panino lo avrei fatto senza problemi’, mi ha detto".

E invece...

"Invece prima hanno molestato la sua fidanzatina, con parole volgari e riferimenti sessuali, poi gli hanno dato un pugno al viso, rompendogli il naso. Lui non ha reagito, e per fortuna. Potevano essere anche armati. Siamo stati al pronto soccorso fino alle 3 del mattino. Tutto questo per rubare il portafogli, che aveva appoggiato sul vassoio dopo aver pagato. Comunque, la cosa più incredibile sa qual è?"

Qual è?

"Che è successo dentro un locale. In un fast food in pieno centro, alle sei del pomeriggio. Non si è sicuri da nessuna parte".

Come sta suo figlio adesso?

"È demoralizzato e arrabbiato. In ospedale gli hanno detto che per un mese almeno dovrà dimenticarsi il calcio. E la sua squadra è in lotta per la promozione, quindi ci è rimasto molto male. Tra l’altro, lunedì era il compleanno di sua mamma: l’unico momento in cui si è davvero buttato giù è quando l’ha chiamata, dicendo che le aveva rovinato la festa. Ma si può sentire in colpa lui che è vittima? Ma è fatto così".

È tornato già a scuola?

"Ieri è voluto andare, si è fatto accompagnare perché aveva una verifica. Frequenta il Sabin e per questo gli altri genitori, saputo quello che gli era accaduto, mi hanno chiesto di mobilitarci in qualche modo".

Ma suo figlio conosceva chi l’ha aggredito?

"Assolutamente no, ma visto anche quello che è successo quando l’istituto era occupato, con l’assalto da parte di una baby gang fuori, adesso c’è molta preoccupazione. E c’è bisogno di risposte, perché episodi come quello accaduto a mio figlio sono sempre più frequenti".