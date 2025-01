Ragazzino circondato da un gruppetto, colpito e rapinato degli occhiali da vista

Bologna, 5 gennaio 2025 - E' stato circondato da un gruppetto di giovani nordafricani e rapinato degli occhiali da vista: attimi di paura per un ragazzo di 17 anni in centro a Bologna. Il fatto è successo ieri sera verso le 22 in Strada Maggiore. Il giovane è stato avvicinato e con il pretesto di chiarire un episodio avvenuto poco prima, i ragazzi lo avrebbero colpito sulle gambe, prendendogli gli occhiali. La vittima non ha riportato lesioni. La rapina è stata segnalata alla Polizia.