Sasso Marconi (Bologna), 23 agosto 2020 - Nel pomeriggio di oggi un ragazzino italiano di 16 anni, residente a Sasso Marconi, probabilmente nel tentativo di recuperare la palla cion cui stava giocando è caduto in un dirupo alto circa cinque metri a fianco del torrente 'Fosso del Diavolo', vicino al ponte della Fontana di Sasso Marconi. Ha riportato alcune contusioni e un trauma cranico, ma non è in pericolo di vita.

Attualmente ricoverato in osservazione al Maggiore, è stato soccorso dai volontari del 118. Intervenuti anche i carabinieri, allertati da alcuni passanti che hanno visto la scena.