Ragazzino fugge di casa, ritrovato

Non ne vuole sapere di stare a casa e il padre preoccupato per la sua giovane età, 15 anni, cerca di riportarlo a casa, ma quando non riesce a trovarlo è costretto a chiedere aiuto alle forze dell’ordine.

Così è successo anche ieri, quando il ragazzino, di origini extracomunitarie, non si è presentato a casa. Dopo averlo cercato inutilmente, il padre, che si trova in Italia da molti anni ed ha un lavoro stabile, ha deciso di chiamare la Polizia. Anche su indicazioni del genere che ha avanzato un’ipotesi, circa un amico del figlio, dal quale quest’ultimo avrebbe potuto essersi recato, gli agenti si sono recati presso l’indirizzo dell’amico.

E infatti il ragazzino era lì, ma non voleva sapere di lasciare l’abitazione, affermando di non voler andare a casa e gettandosi a terra per opporre la maggiore resistenza possibile. I poliziotti sono comunque riusciti a convincere il giovane e a riportalo nella sua legittima abitazione. Non ci sono state denunce in quanto non si ravvisa nessun reato, ma solo l’inarrestabile volontà del giovane di andarsene in giro e stare con gli amici.