Ragazzino rapinato e minacciato da un coetaneo con coltello per pochi euro

Bologna, 1 novembre 2023 – Un 13enne è stato denunciato per rapina aggravata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna, da parte del padre di un 12enne che è andato dai Carabinieri della Stazione di Marmorta (Bo) per notificare la disavventura subito dal figlio.

Il ragazzino sarebbe stato vittima di una rapina a mano armata nei pressi di un esercizio pubblico, mentre si trovava in compagnia dei suoi tre amici. In particolare, il padre del giovane – al momento della denuncia, che risale al 27 ottobre – ha riferito che il figlio era stato avvicinato da un altro adolescente che gli aveva puntato un coltello sulla pancia, intimandogli di tirare fuori i soldi.

I Carabinieri della Stazione di Marmorta (BO)

Il 12enne, in preda al panico, gli ha consegnato il borsellino che conteneva pochi spiccioli e uno dei suoi amici è intervenuto coraggiosamente, offrendo al rapinatore altre monete, per tranquillizzarlo e fargli cessare l’azione delittuosa. Il ragazzo armato però è poi fuggito.

Grazie alle testimonianze acquisite, i Carabinieri sono risaliti all’identità del presunto autore dei fatti.

Se vuoi iscriverti al canale WhatsApp del Carlino clicca qui