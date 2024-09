Ragazzo di 19 anni blocca i treni in stazione e manda tre agenti in ospedale Il giovane, incensurato, stava ripetutamente attraversando il binario 8 di Bologna Centrale. Quando la Polfer è riuscita a bloccarlo ha dato in escandescenza, colpendo i poliziotti con calci e pugni. Arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per interruzione di pubblico servizio