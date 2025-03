Ragazzo cade e si taglia una gamba con la lamina dello sci: operato

Lo spavento è stato tanto per uno studente bolognese e i suoi familiari dopo la caduta sulla pista di sci a Madonna di Campiglio. Il sedicenne, in vacanza per qualche giorno, iscritto al liceo scientifico Copernico, è caduto malamente dopo un salto e, oltre alle contusioni, si è lacerato profondamente la gamba sinistra atterrando su una lamina di un suo sci che si era staccato nel volo.

Per fortuna sono intervenuti subito i soccorso anche perché la perdita di sangue era copiosa e le conseguenze potevano essere ben peggiori per il giovane sciatore. A sciare con lui c’erano la sorella più piccola e la mamma, che ha chiamato immediatamente aiuto e i soccorsi. Il personale del 118 e la polizia sono sopraggiunti in pochi minuti.

Il ragazzo è stato medicato sul posto per tamponare il sangue e portato giù su una motoslitta, prima di essere trasportato in ambulanza all’ospedale di Tione a Trento. Ieri è stato operato vista la profondità del taglio arrivato fino all’osso, per fortuna a quanto si è appreso senza lacerare i tendini. Resterà ricoverato ancora un paio di giorni prima di essere dimesso e poter tornare a Bologna.

"Lo spavento è stato grande – racconta dal suo letto in ospedale il sedicenne –, all’inizio avevo paura che mi amputassero la gamba. Ho iniziato a sciare all’età di tre anni e non avevo mai fatto una caduta così. Poco prima di saltare mi si è staccato uno sci e poi in volo anche l’altro, cadendo sono finito con il ginocchio e la tibia proprio sulla lamina di uno sci e mi sono tagliato. Avevo un grande dolore e la neve era tutta rossa del mio sangue. Per fortuna sono arrivati subito i soccorsi che ringrazio anche perché sono stati gentili e molto bravi".

Matteo Alvisi