Ragazzo precipitato al Maggiore. Il pm: "Processate la psichiatra"

Bisognerà attendere gennaio per sapere se la tragedia di Leonardo Riberti, il 21enne precipitato dal secondo piano dell’ospedale Maggiore nella notte tra il 20 e il 21 giugno del 2022, approderà a processo. Il giudice dell’udienza preliminare, Letizio Magliaro, ha infatti rinviato al 19 gennaio la decisione su quanto discusso ieri mattina in aula. Imputata è la responsabile del servizio diagnosi e cura della Psichiatria universitaria del Sant’Anna di Cona. L’accusa è omicidio colposo. Durante la discussione, il pubblico ministero Luca Venturi ha insistito per il rinvio a giudizio della professionista. Secondo l’impianto accusatorio, la dottoressa non avrebbe informato adeguatamente i sanitari dell’ospedale bolognese dello stato in cui si trovava il giovane paziente e del rischio che compisse condotte pericolose per se stesso durante il periodo trascorso nella struttura del capoluogo, dove era arrivato per la rimozione di un corpo estraneo dalla gola. Una richiesta a cui si sono associati i difensori della famiglia Riberti, gli avvocati Fabio Anselmo e Silvia Galeone. Contestualmente, i parenti del giovane si sono costituiti parte civile. La difesa della professionista, rappresentata dall’avvocato Michele Ciaccia, ha invece chiesto il non luogo a procedere.

Da parte sua, l’imputata ha reso dichiarazioni spontanee, chiarendo la propria posizione, spiegando la sua versione dei fatti e respingendo le contestazioni. In particolare, la psichiatra ha riferito di aver comunicato tutto quello che era necessario ai colleghi bolognesi. Inoltre, ha aggiunto, quello spostamento avrebbe dovuto essere soltanto un trasferimento ‘in consulenza’ limitato all’estrazione del corpo estraneo, dal momento che Riberti non avrebbe dovuto rimanere ricoverato a Bologna. Ha infine smentito che ci fossero concreti segnali della volontà del giovane di mettersi in pericolo. Il ricovero, ha chiarito la professionista, era infatti richiesto e accettato dal paziente.

Al termine della discussione, il caso è stato aggiornato al 19 gennaio, quando il giudice si esprimerà sulle richieste della parti e finalmente si saprà se la tragedia del giovane ferrarese approderà in udienza dibattimentale o se si concluderà senza responsabili.