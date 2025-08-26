Raggirano una banca e le spillano 20mila euro: smascherati 3 truffatori

Da Dante ai bagnini

Cronaca
Ai domiciliari un 60enne della provincia di Ferrara e un 20enne della provincia di Ravenna. Obbligo di dimora per un 21enne del Bolognese. La truffa è stata perpetrata nei confronti di un istituto di credito e di un ordine professionale in provincia di Messina

I tre truffatori hanno indotto la banca a fare un bonifico da 20mila euro che però non sono stati incassati (foto di repertorio)

Bologna, 26 agosto 2025 – Due arresti domiciliari e un obbligo di dimora: così si è chiusa l’indagine che ha smascherato un raggiro ai danni di una banca e di un ordine professionale di Patti, in provincia di Messina.

Protagonisti della vicenda tre uomini residenti in Emilia-Romagna. Si tratta di un sessantenne della provincia di Ferrara, di un ventenne della provincia di Ravenna e di un ventunenne del Bolognese. Per i primi due il gip di Patti ha disposto i domiciliari, mentre per l’ultimo è scattato l’obbligo di dimora nel comune di residenza.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia di Stato, i tre avrebbero agito in concorso, presentandosi come delegati di un ordine professionale di Patti e utilizzando un falso mandato di pagamento. Così avrebbero convinto il personale di un istituto bancario ad autorizzare un bonifico urgente di quasi 20mila euro in favore di uno di loro.

Il tentativo, però, è stato bloccato sul nascere: l’intervento degli agenti ha consentito di rintracciare e congelare la somma prima che potesse essere incassata o fatta sparire.

Determinanti per la ricostruzione dei fatti le analisi dei flussi bancari, che hanno permesso di risalire ai tre indagati emiliano-romagnoli. Le misure cautelari sono state eseguite con il supporto delle squadre mobili di Ravenna e Ferrara e dei commissariati di Lugo e Imola, che hanno rintracciato gli autori del tentato colpo.

Gli uomini sono accusati di truffa aggravata in concorso. 

