Raggiungere la parità dei diritti. La sfida delle nuove generazioni

Il percorso di completa emancipazione delle donne italiane deve ancora del tutto completarsi. Gli ultimi passi verso la parità di genere saranno mossi dalle nuove generazioni. Oggigiorno, le discriminazioni nei confronti del genere femminile sono inferiori rispetto al passato, ma, proprio per questo, forse, è più difficile riconoscerle ed é facile correre il rischio di conviverci senza accorgersene. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, il 2 Giugno 1946, si tenne il referendum per decidere se l’Italia avrebbe adottato come forma di governo la Repubblica o la Monarchia. Vinse la Repubblica e, in qualche modo, vinsero le donne italiane, perché, da quel giorno, iniziarono a partecipare alla ’Cosa pubblica’. Ora, girando per le strade di Bologna, ci si imbatte sempre più spesso in cartelloni che sensibilizzano contro la violenza di genere. Quando si pensa alla discriminazione delle donne si pensa immediatamente a ogni discriminazione. La diversità non dovrebbe portare alla diversità di trattamento, anzi, la diversità stessa dovrebbe riportare all’uguaglianza dei diritti. La differenza tra generi esiste e deve essere riconosciuta. La voglia di conoscersi, infatti, nasce dalla diversità e dalle differenze. A pensarci, è un controsenso il fatto di non riconoscersi in una persona dell’altro sesso: siamo stati tutti generati da un maschio e una femmina. Senza le donne che li hanno partoriti, i maschi non esisterebbero.

Nel mondo del lavoro, ci sono ancora diversità di trattamento tra donne e uomini, soprattutto per quanto riguarda gli stipendi. Dare alla luce un bambino è un privilegio, non un peso, non un motivo per licenziare una donna. Questa forma di discriminazione porta le bambine di oggi a non sognare di avere figli quando saranno le donne del domani. Anche questo è "inverno demografico". È possibile che anche le donne siano maschiliste? Sì, senza accorgersene ovviamente. Anche le donne possono avere pregiudizi verso i maschi. Un esempio: non poter danzare, o poterlo fare a costo di pesanti prese in giro, è una limitazione alla propria creatività. Il ballerino Roberto Bolle è un esempio positivo per tutti. È un peccato che ci siano così pochi ragazzi ballerini. Ognuno ha il diritto di danzare se ama la danza, anche se è l’unico maschio in mezzo a tante femmine. Ognuno ha il diritto di vestirsi come vuole, nessuno, invece, di giudicare. Chi giudica non applica la propria libertà di parola, ma invade la libertà di espressione altrui.

Classi IV e V Kinder College: Alizé Sabine S, Amelia R R, Annaluce Z, Asia Sofia T C, Eden B, Ella B, Gabriele P, Giulia B, Gregorio M, Leonardo P, Leonardo L, Lina Z, Luna Z, Mia A, Nabila R, Nicol C, Orlando Fabrizio S, Paul Joseph L, Pietro K, Si Yu H, Victoria J, Vittoria P, Zoe S