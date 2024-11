Raggiunti i 10 milioni di passeggeri: il premio

L’aeroporto di Bologna ha raggiunto il record storico di 10 milioni di passeggeri in un anno. Per festeggiare il traguardo, che s’inserisce in un trend di crescita nel 2024 del 7,8%, sono stati regalati alla decimilionesima viaggiatrice atterrata al Marconi due biglietti andata e ritorno per Dubai, offerti da Emirates. La sorpresa è toccata alla signora Gabriella Affini, bolognese, in arrivo da Osaka, accolta dal presidente dell’aeroporto Enrico Postacchini, l’amministratore delegato Nazareno Ventola e il direttore business aviation Antonello Bonolis, accompagnati dal country manager Italia di Emirates Flavio Ghiringhelli. "Si tratta – commenta il presidente di AdB Postacchini – di un grande risultato. Se cresce l’aeroporto, cresce e si sviluppa tutto il suo bacino d’utenza. L’aeroporto di Bologna con la sua attività dà lavoro complessivamente ad oltre 20 mila persone".