Raia guida i giovani di Confcooperative

Cambio alla guida dei Giovani imprenditori cooperativi di Confcooperative Emilia-Romagna. Al termine dell’assemblea regionale – tenuta a Bologna, nei locali della cooperativa sociale Cim – sono stati rinnovati gli organi di rappresentanza: Eduardo Raia (vicepresidente della cooperativa sociale Coress di Reggio Emilia) è stato eletto nuovo presidente dei Giovani imprenditori cooperativi di Confcooperative Emilia-Romagna. Raia sarà affiancato nell’incarico da Cristina Cucca (cooperativa sociale La Romagnola di Rimini), eletta vicepresidente. Entrano nel consiglio regionale dei Giovani imprenditori cooperativi anche Andrea Cattanei (Confcooperative Piacenza), Antonella Capezzera (Len – Parma), Luca Bompani (In Tandem – Modena), Luca Padova (Baumhaus – Bologna), Paolo Lombardi (Orogel Fresco – Forlì-Cesena), Eleonora Gastaldi (Secis Servizi – Ferrara), Riccardo Cappelli (Comitato soci della Bcc Ravennate Forlivese Imolese – Ravenna). Sono oltre 840 gli amministratori under 40 di cooperative aderenti a Confcooperative in Emilia-Romagna (il 12 % del totale), tra cui figurano 109 presidenti e 156 vicepresidenti. Ammontano a un centinaio le cooperative a governance giovanile, dove cioè oltre il 50% degli amministratori è composto da under 40. "È motivo di grande soddisfazione poter contare sul contributo di un gruppo giovani molto dinamico e propositivo – ha sottolineato il presidente di Confcooperative Emilia-Romagna, Francesco Milza –. L’intergenerazionalità è uno dei valori che più contraddistinguono l’impresa cooperativa, che non si tramanda di padre in figlio in quanto è patrimonio collettivo di tutti i soci".