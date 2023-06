Raid degli ecovandali Settanta Suv sgonfiati

Tornano in azione in città i ‘sanzionatori’ dei Suv. Dopo il raid di marzo scorso, gli attivisti di ‘Tyre Extingushers’, armati di lenticchie, la notte scorsa hanno sgonfiato gli pneumatici a una settantina di Suv, in sosta in alcune strade delle zone Santo Stefano, Saragozza e San Mamolo. "Senza arrecare alcun danno alle vetture", spiegano nel volantino lasciato sui parabrezza. Precisando che si tratta di una rivolta contro auto di lusso, "inutili e pura vanità", che compromettono la vita delle persone e il clima, cercando di sensibilizzare all’uso della bici e della moibilità dolce. "Ci siamo accertati che sulle auto coinvolte non fossero presenti contrassegni che indicassero la presenza di persone con disabilità e di medici", dicono anche. Della vicenda è stata informata la Digos, che ha fatto un sopralluogo nelle strade prese di mira.

Il blitz ha riacceso il dibattito politico. Il vice premier Matteo Salvini ha parlato sui social di "ecofollia a Bologna". Il senatore di Fratelli d’Italia Marco Lisei di "sedicenti ambientalisti che non trovano niente di meglio da fare che danneggiare la proprietà altrui. Un incubo che si ripete nel silenzio, quasi compiacente, della Giunta Lepore e del Pd", spiega, precisando di proseguire sulla "strada intrapresa a livello nazionale per imporre sanzioni più efficaci per contrastare queste manifestazioni violente. Il disegno di Legge proposto dal ministro Sangiuliano e dal governo sta procedendo speditamente in Commissione. Proprio per punire questi episodi è in votazione un emendamento di Fratelli d’Italia a prima firma Ambrogio che sottoscrivo, per estendere le sanzioni anche contro gli atti vandalici a beni privati sia mobili che immobili. Questo disegno di legge si affianca a quello presentato dal sottoscritto per inasprire le pene del Codice penale e introdurre il daspo urbano". "Se chi governa la città continua a lanciare messaggi di criminalizzazione delle auto, poi non stupiamoci se qualche pazzoide mette in atto gesti del genere", gli fanno eco i consiglieri comunali di FdI Stefano Cavedagna, Fabio Brinati e Felice Caracciolo, mentre Matteo Di Benedetto della Lega chiede al sindaco Matteo Lepore di condannare "pubblicamente l’accaduto: non faccia scena muta e dimostri di stare dalla parte della comunità". Infine, la consigliera d’opposizione Francesca Scarano parla di "clima pericoloso fomentato da una estrema sinistra che probabilmente ha delle vite molto comode e spostamenti minimi per potersi permettere il lusso di muoversi solo in bici". Alle critiche risponde Giacomo Tarsitano, della Lista Lepore: "Condanne sterili – dice – che alimentano la conflittualità tra gli utenti della strada, quando è evidente che le politiche che l’amministrazione mette in campo, a partire da città 30, siano rivolte a migliorare la sicurezza stradale".

Nicoletta Tempera