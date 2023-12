Raid dei ladri alla Croara, due ville nel mirino

Serata di furti a San Lazzaro quella di martedì. In poche ore sono due le villette che sono state visitate dai ladri anche se, ad ora, non è chiaro se si tratti dello stesso gruppo di banditi. Il primo episodio, e quello dal bottino più rilevante, si è verificato verso le 20.30 di martedì in via della Croara in una villetta pedecollinare che, al momento del furto, era vuota.

L’amara sorpresa è stata fatta dalla proprietaria che, una volta tornata a casa, si è trovata l’abitazione messa a soqquadro. I ladri, tuttora ignoti, hanno dapprima segato le grate di una finestra e, poco dopo, si sono introdotti all’interno della silenziosa villetta. Si sono subito diretti alla cassaforte, che hanno aperto presumibilmente con lo stesso attrezzo, forse un flessibile, con cui poco prima avevano forzato e tranciato le inferriate. Da qui hanno trafugato preziosi, oggetti in oro e alcuni orologi di valore per un totale di circa diecimila euro. Non contenti, poi, hanno continuato, indisturbati, a frugare all’interno della altre stanze dell’abitazione in cerca forse di altri oggetti di valore e di contanti. Non trovandoli se ne sono andati. Sul posto sono arrivati i carabinieri del Radiomobile che hanno fatto un sopralluogo e la proprietaria, dopo aver quantificato i danni e quanto le è stato rubato, ha sporto denuncia. Non è chiaro al momento se l’allarme, con cui tutta la casa è perimetrata, fosse inserito o meno perchè non è scattato come avrebbe dovuto quando i malviventi hanno forzato la finestra dell’abitazione.

Poco dopo, verso le 21 della stessa sera, in via Castiglia, alcuni malviventi hanno tentato un furto in un’altra abitazione, ma sono stati messi in fuga dall’allarme che è scattato non appena si sono avvicinati alla villetta. Ad accorgersi del fatto il proprietario attraverso il sistema di videosorveglianza che aveva collegato al telefono. L’uomo, infatti, aveva notato due individui che, dopo aver scavalcato la recinzione, si erano avvicinati alla proprietà per poi fuggire, come detto, grazie all’allarme. Le due strade collinari distano una decina di minuti l’una dall’altra ed è quindi possibile supporre che si tratti dello stesso gruppo di persone. A chiarirlo saranno i carabinieri che stanno indagando.

Zoe Pederzini