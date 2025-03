Raid dei vandali. Danni alle auto. Controlli mirati

Auto nel mirino dei vandali. Ancora una volta, l’ennesima. In questo caso, il quartiere colpito è quello della Fiera: almeno tre i veicoli danneggiati soltanto nella giornata di lunedì scorso, in via Felicori e, nel mese precedente, in via Parri, e tutto è avvenuto alla luce del sole: i raid sono stati messi in atto infatti attorno attorno all’ora di pranzo. La segnalazione arriva da una residente, che preferisce restare anonima ma allo stesso tempo tiene a segnalare un problema annoso, di difficile soluzione (in quanto quasi impossibile da prevenire) e che colpisce indistintamente in ogni zona della città e a ogni ora del giorno e della notte.

Uno degli ultimi episodi che si registrano si è verificato appunto il 10 marzo "in pieno giorno", quando "tra le 14.30 e le 15 sono stati spaccati i finestrini di almeno tre auto parcheggiate in via Felicori in zona Fiera – racconta la residente –. Non è la prima volta che accade". Infatti, non è tutto. "La mia auto lo scorso 10 febbraio ha subito il medesimo danno, sempre in pieno giorno, in via Parri (nei pressi di piazza della Costituzione)". Quanto accaduto è stato denunciato alle forze dell’ordine. Ma l’esasperazione dei cittadini è alle stelle: "I delinquenti girano indisturbati in pieno giorno. Viva la sicurezza sulle strade a Bologna. Sono lavoratrice a Bologna ma risiedo fuori comune, pago un abbonamento sulle strisce blu e ho sentito del bando per i risarcimenti a seguito di questi atti vandalici che dovrebbe arrivare ad aprile riservato solo ai residenti. A me, chi mi risarcisce?" Il riferimento è al bando del Comune che uscirà il mese prossimo per i risarcimenti, a cui si avrà accesso presentando la denuncia del vandalismo subito. Requisiti indispensabili appunto essere residenti in città e non assicurati per quel tipo di danno.

Se aumentano gli atti vandalici sulle auto e se è vero che il fenomeno colpisce ormai quasi ogni quartiere, aumenta anche il numero delle persone arrestate (se colte in flagranza) o denunciate per questo tipo di reato. Di recente, poi, sono stati rafforzati i controlli da parte delle forze dell’ordine. Un esempio è la Compagnia Bologna Centro, che ha disposto un potenziamento dei servizi di pattugliamento notturni dei carabinieri, in particolare nelle zone di Stalingrado, Bolognina e Trilogia Navile.