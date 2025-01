Raid e pestaggio, la folle notte dei ragazzini ‘bene’

Riflettori della polizia puntati sui giovanissimi habituè dei weekend di via San Mamolo, a Bologna. La Squadra mobile ha preso in mano le indagini sul pestaggio avvenuto nella notte tra sabato e domenica ai danni di Giancarlo Gregori, aggredito sul pianerottolo di casa da una decina di ragazzini. L’uomo, che ieri è stato ascoltato dagli investigatori, a causa dello choc e del fatto di essere stato colto completamente di sorpresa dall’assalto, non è riuscito a fornire dettagli che permettano di definire un identikit degli aggressori. Tuttavia, la polizia sta lavorando anche su altri fronti, ascoltando anche altri testimoni che avevano visto il gruppo prima dell’aggressione e visionando video e telecamere. I ragazzini su cui è concentrata l’attenzione, dalle prime indiscrezioni, non avrebbero alle spalle vissuti problematici o situazioni famigliari disagiate. Sarebbero invece ragazzini ‘normali’, habituè della zona dove già a partire da Natale erano stati segnalati problemi legati a vandalismi, schiamazzi e molestie. Mai, però, violenze gratuite e gravissime come quella avvenuta sabato ai danni del residente.

Anche la successione degli eventi che hanno portato al pestaggio è al vaglio. Stando a quanto emerso nell’immediatezza, i ragazzini avrebbero ‘assaltato’ il palazzo di via San Vittore perché qualcuno avrebbe lanciato loro dall’alto dell’acqua, per farli andare via visto che, come al solito, stavano facendo una gran confusione e sparando petardi. A quel punto una decina di giovanissimi si sarebbe staccata dal gruppo e, dopo aver preso a calci il portone del palazzo da cui sospettavano fosse partito il gavettone e iniziato a citofonare a tutti i residenti, sarebbero riusciti a farsi aprire. Da lì la situazione è poi degenerata. Le pattuglie delle Volanti, subito intervenute in via San Mamolo, sono riuscite a rintracciare dei ragazzini che si stavano allontanando lungo i viali, che tuttavia la vittima non è riuscita a riconoscere.

n. t.