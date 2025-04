Raid nel bar Rosso Blu, razzia di gratta & vinci. Banda ripresa nei video

Un risveglio amaro quello di ieri per il bar tabacchi Rosso Blu di Quarto Inferiore, a Granarolo, sulla san Donato. A bussare alla porta dell’attività di Quarto non è stata, infatti, la dea bendata della fortuna come tante volte è successo negli ultimi anni, bensì tre rapinatori che hanno sfondato un vetro e rubato contanti e gratta e vinci.

Ecco i fatti per come li hanno raccontati i titolari, grazie anche alla visioni dei video delle telecamere di sorveglianze: "Erano le 2.40 della notte tra domenica e lunedì. Si vedono nettamente tre soggetti arrivare a bordo di un furgoncino che, forse per fuggire prima, hanno lasciato aperto in mezzo alla strada. A quel punto i tre travisati in volto, armati con due mazze da una quindicina di chili e un piede di porco, hanno iniziato a colpire uno dei vetri della nostra vetrina che, tra l’altro, è blindato. Ci hanno messo 5 minuti per riuscire a infrangerlo, o perlomeno a creparlo. Lo hanno, poi, preso a calci e sono riusciti ad entrare nei locali".

All’interno pare che i ladri sapessero già bene dove dirigersi: sono andati verso il bancone e hanno rubato il fondo cassa, circa 400 euro, poi, forse conoscendo la fama ‘vincitrice’ del Rosso Blu, hanno trafugato anche vari gratta e vinci che erano sul bancone. "All’interno dei nostri locali non sono stati più di due minuti. Hanno rubato quello che volevano e sono risaliti a bordo del furgone e, ad alta velocità, si sono dileguati tra le strade limitrofe – proseguono i titolari –. I carabinieri sono stati molto rapidi perché sono arrivati sul posto 10 minuti dopo che era scattato l’allarme, ma i ladri erano già fuggiti col bottino. È più il danno che hanno fatto per infrangere la vetrina di quanto hanno rubato. Ormai è inutile prendersela o amareggiarsi. In ventisei anni di lavoro è la sesta volta che succede, si deve mettere in conto".

Le indagini sono in mano ai carabinieri della stazione di Granarolo. Dopo quanto avvenuto al Rosso Blu e l’assalto al bancomat di venerdì notte dura la polemica del consigliere di minoranza, Matteo Di Vincenzo: "C’è un chiaro problema di sicurezza sul territorio. Le telecamere sono insufficienti, la videosorveglianza è arretrata e la presenza sul territorio delle forze dell’ordine è lasciata senza il giusto supporto strategico. I carabinieri fanno quel che possono: servizi ordinari e straordinari. La comandante, che personalmente stimo, cerca di fare il massimo, ma va supportata anche dalla politica locale. La sicurezza non può aspettare fondi da Regione o bandi dai ministeri, il Comune deve investire direttamente in questo settore strategico, soprattutto se ha aumentato la pressione fiscale locale per finanziare opere di dubbia utilità. Mancano visione, volontà politica e investimenti mirati. Sono tre carenze che oggi paghiamo in termini di sicurezza reale e percepita".

Zoe Pederzini