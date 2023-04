Bologna, raid vandalico contro il Passante. Via Scandellara, danni al cantiere

Bologna, 26 aprile 2023 – Qualcuno vuole liberarsi del Passante, e quale miglior giorno se non quella della Liberazione? Con una notturna azione dimostrativa, vandalica, per dire ancora una volta no all’allargamento di tangenziale e autostrada che in città non ha mai messo d’accordo tutti, ignoti si sono introdotti nel cantiere del ‘Lotto 0‘ di via Scandellara, alle spalle della biblioteca Bartolotti, sotto all’anello di circonvallazione.

Divelti circa 300 metri di rete rossa da lavori, alla quale arriviamo per un sopralluogo dopo aver sorpassato intensi profumi di grigliate che provenivano dai palazzi della via, edifici intervallati da cortili che urlano tramite la griglia il relax del 25 aprile. L’azione dimostrativa anti Passante consta di un paio di manifestini antagonisti, uno striscione, un cartello dei lavori imbrattato e una scritta sul selciato. Il tema è chiaro e ripetuto: ‘No Passante’.

Il Quartiere San Donato-San Vitale è stato allertato dai residenti, che nella notte però non hanno sentito rumori sospetti. Mentre un’altra segnalazione è arrivata ai tecnici di Autostrade, con la zona del cantiere che nei prossimi giorni sarà naturalmente ripristinata e rimessa in sicurezza, i lavori non si fermano.

La Digos, peraltro, nella mattinata di ieri è intervenuta per un sopralluogo in via Scandellara. Nello stesso cantiere alle spalle di via Larga, già nelle scorse settimane, erano apparsi degli striscioni contro la realizzazione del Passante. E il sospetto è che dietro il vandalismo dell’altra notte ci possano essere gli stessi soggetti che nelle scorse settimane hanno occupato una ex concessionaria di via Agucchi, che ricade proprio in un terreno espropriato per realizzare l’infrastruttura. Un’azione che vede insieme anime ambientaliste, vicine agli ambienti antagonisti e anarchici cittadini.

Alcuni tra i residente di via Scandellara, intanto, non intendono mollare la presa riguardo all’idea di animare in maniera perenne le aree verdi a ridosso del cantiere. In particolare, un gruppo di cittadini aveva presentato al Bilancio partecipativo un’idea di Festival che portasse a collaborare tutte le anime culturali dell’area. "Ma ci è stato risposto dai tecnici del Comune che non è possibile, perché quell’area sarà tutta destinata a cantiere, c’è il parere negativo anche da parte della Sovrintendenza – spiega Tania Truppo, residente che segue da tempo, da vicino, le operazioni di cantierizzazione del Passante –. Qui però non si capisce bene la cosa principale: cosa intende fare Autostrade sotto casa nostra? Come interverranno? Vogliamo capirlo e porci in maniera propositiva: invece di distruggere un cantiere bisogna inteloquire con Aspi e integrare il progetto con delle proposte concrete".