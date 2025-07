Raid vandalico di notte: devastata l’Oasi Felina. Gravi danni, gatti in fuga

Periodo nuovamente faticoso per l’Oasi Felina di Pianoro: dopo un grave incendio che ne ha devastato la struttura diversi anni fa, varie alluvioni e nubifragi, la struttura situata sulla Fondovalle Savena si era appena rimessa in piedi a pieno regime ed ecco che, nella notte tra lunedì e martedì scorsi, sono arrivati i ladri.

A raccontare la drammatica vicenda è la stessa struttura, che sui social spiega: "Cari amici dell’Oasi, abbiamo avuto una sgraditissima visita. Dei ladri si sono introdotti nella nostra struttura, hanno manomesso le telecamere di allarme e ci hanno causato danni ingenti. Hanno spaccato porte di ingresso e le reti, hanno messo a soqquadro i nostri uffici e, quel che è peggio, hanno terrorizzato i nostri gatti. Alcuni di loro sono scappati dai buchi che i ladri hanno aperto nelle recinzioni e al momento risultano dispersi: Stropicciata, Athena, Bignè, Priscilla, Odette, Carotina, Kevin, Dragon, Cocco, Bollicina, Rione, Gianduia, Buffy ed Hello Kitty. Siamo molto in pena a pensarli nascosti e spaventati. I nostri volontari li stanno cercando e, sperando che non si siano allontanati troppo, contiamo di ritrovarli tutti a brevissimo. Appena avremo notizie ve lo diremo subito. Tutta questa devastazione e questa violenza per portarci via i pochi spicci e i pochi oggetti di scarsissimo valore che si possono trovare in un gattile. Ci chiediamo davvero cosa passi per la testa di questa gente che viene a fare del male in un posto dove non c’è nulla da rubare se non il lavoro dei volontari. Se l’obiettivo era spaventarci: bene, questi ladri non ci sono riusciti. L’Oasi in questo momento è piena di volontari che stanno lavorando per far tornare tutto come prima. Per sistemare le porte e le recinzioni e ripristinare tutti i danni dovremo affrontare molte spese. Se volete esserci vicini in questo momento potete fare una donazione di qualsiasi entità qui: https://www.oasifelinapianoro.it/fai-una-donazione/."

L’Oasi, ormai nel cuore di tutti gli animalisti e non, date anche le tante sfortunate vicissitudine, ha avuto negli anni anche un supporter d’eccezione come il cantante Damiano David dei Maneskin che, con l’allora fidanzata Giorgia Soleri, si recò proprio lì, all’Oasi sulla Fondovalle Savena, per adottare un gattino rinominato Ziggy Stardust in onore al solo e unico David Bowie. Non è la prima volta che la coppia si interessa alla struttura in provincia di Bologna: qualche giorno dopo l’incendio che nell’ottobre 2021 aveva distrutto l’Oasi, Damiano e Giorgia avevano preso posizione pubblicamente dichiarando che avrebbero sostenuto i lavori di ricostruzione della struttura, e così hanno fatto in seguito tramite una serie di donazioni.

Per quanto riguarda l’incursione dei ladri nella notte tra lunedì e martedì sono al lavoro i carabinieri della locale stazione di Pianoro che si sono recati subito sul posto per iniziare a fare i rilievi. Verranno visionate tutte le telecamere di sorveglianza presenti nella zona per capire chi possa aver compiuto un gesto così meschino e vile.

Zoe Pederzini