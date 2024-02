Raid vandalico fra gli autobus

Un atto vandalico, l’ennesimo. Nella notte tra martedì e mercoledì ignoti hanno preso di mira il deposito dei bus fermi nell’ampio piazzale di via Scania. Ad essere danneggiati sono stati i mezzi pubblici, con ammaccature e vetri rotti (nella foto) prodotti con oggetti che non sono stati rinvenuti sul posto. Dai primi riscontri sembra che nessuno, vista anche l’ora tarda, abbia visto il probabile gruppetto di vandali che hanno dato vita al raid durato pochi minuti. Di certo, a riprendere i vandali, non possono essere state le videocamere di sorveglianza, che non sono presenti in zona, e su questo aspetto già anni fa era intervenuta l’Associazione Osservatorio Sicurezza Libertas, ora assistita nella battaglia anche dal circolo locale di Fratelli d’Italia che attraverso il delegato Alessandro Collina ribadisce la stringente necessità di "almeno un paio di videocamere, così com’erano state chieste dall’Osservatorio Sicurezza Libertas, senza che mai l’appello fosse stato raccolto dall’amministrazione comunale. Sono passati anni, e la situazione è identica a sempre. Il piazzale è molto ampio, senza occhi digitali a fungere almeno da deterrente diventa complicato evitare il ripetersi di questi atti".