Raid vandalico sul guardrail del cavalcavia

Quelle pericolose viti sporgenti. Si avvita tra lamiere e bulloni la discussione tra cittadini, e tra maggioranza e opposizione, a Casalecchio dove per due notti in successione sono stati strappati e danneggiati i tappi rossi di protezione alle viti bullonate che reggono il guardrail del nuovissimo cavalcavia lungo la via Porrettana. Gesto vandalico che si accanisce sul cantiere Anas del primo stralcio della Nuova Porrettana nel quale si inserisce l’opera che dopo quasi un secolo ha completamente riqualificato lo scavalco dei binari sulla ferrovia Bologna-Porretta.

Dopo la riapertura al traffico veicolare, come annunciato, due settimane fa è stato concluso e riaperto al passaggio dei pedoni anche il marciapiede sul lato sud del viale che collega la rotonda Biagi col centro della cittadina sul Reno. Da una parte e dall’altra delle carreggiate come da normativa sono stati installati robusti guard rail di sicurezza fissati con viti bullonate ai piantoni collocati a due metri di distanza l’uno dall’altro. Col risultato che i 115 piantoni in attesa di rifinitura vedono sporgere di pochi centimetri altrettante viti filettate. "Non sono un esperto ma... questi perni sporgenti ad altezza di testa di bambino o di gomito di adulto o di manubrio di bicicletta (in attesa della ciclabile...) –. È un lavoro ben fatto? E’ un lavoro a norma?" si è subito domandato il leader dell’opposizione Dario Braga, per poi prendere atto che, a distanza di poche ore dalla sua osservazione, alle 115 viti sporgenti l’azienda titolare del cantiere aveva fissato altrettanti ‘tappi’ rossi di tipo antinfortunistico a protezione dei passanti.

"Il problema è che già per due volte queste protezione sono state strappate via – osserva con disappunto il vice sindaco Paolo Nanni (nella foto) –. Abbiamo persone che per motivi che mi sfuggono, si divertono e si impegnano a disfare di sera o di notte quello che l’impresa fa di giorno. Quelle sporgenze delle viti di fissaggio non sono un errore, ma servono al guard rail ad ‘assorbire gli impatti’ e quindi proteggere i passanti in caso di incidente. Abbiamo voluto aprire quanto prima questo marciapiede. Mentre si studia una soluzione definitiva erano stati messi quei tappi di protezione e fissati con collante adeguato. E ora li si può vedere tutti (o quasi) buttati a terra oltre la rete di cantiere. Un’azione inqualificabile, deludente e preoccupante per chi ha a cuore la cosa pubblica. Ma che non ci scoraggia", conclude Nanni.

Gabriele Mignardi