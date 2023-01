Raid vandalico sulle auto Raffica di finestrini sfondati ai Giardini Margherita

Una, due, tre, quattro. Una decina, alla fine. È questo il bilancio del raid vandalico messo a segno nella notte tra sabato e domenica da mani ignote, non è dato sapere se teppisti oppure ladri a caccia di beni di valore dimenticati dentro gli abitacoli. Fatto sta che ieri mattina diverse persone che avevano parcheggiato all’interno dei Giardini Margherita, nel parcheggio all’altezza dell’ingresso che affaccia su via Castiglione, nei pressi del Circolo del Tennis, hanno avuto una amara sorpresa. Finestrini sfondati in serie, presumibilmente con un colpo secco tramite un oggetto contundente, e interni dell’auto frugati.

Per il momento, le forze dell’ordine non riportano denunce: ma è sicuro che, non appena verranno sporte, gli inquirenti si metteranno al lavoro per individuare gli autori, anche visionando le telecamere di sorveglianza, che dovrebbero essere presenti e regolarmente funzionanti in quella zona del parco.

Non è la prima volta che gli automobilisti bolognesi hanno un brusco risveglio di questo tipo. L’anno scorso furono diversi i ’raid’ di questo tipo, come quelli in zona Saragozza che sfociarono in una raccolta firme dei residenti esasperati per sollecitare l’installazione di telecamere, poi, più volte, nel quartiere Savena, alla Barca e in Bolognina. Nel mirino, in questi ultimi casi, finirono delle baby gang.