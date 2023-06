Raisi: "Troppi punti oscuri Le carte sulla strage ci sono"

di Federica Orlandi

La strage del 2 agosto 1980 è una ferita che non si rimargina. E mentre davanti alla Corte d’assise d’appello si sta celebrando il secondo grado di giudizio nei confronti di Gilberto Cavallini, l’ex Nar condannato all’ergastolo in primo grado come esecutore materiale della strage, c’è chi non si rassegna alla versione dei giudici e punta su una verità diversa da quella delle sentenze. È il caso dell’ex deputato Enzo Raisi, che, pure all’estero, continua a seguire passo passo gli sviluppi sul 2 agosto e tutte le tappe processuali.

Ora, dopo l’inizio della requisitoria della Procura generale (da parte del sostituto pg Nicola Proto), aperta ieri l’altro nel processo a Cavallini, Raisi punta il dito sulle presunte ombre. "Ci sono diversi punti che non mi convincono, rispetto a quanto sostenuto dalla Procura generale – attacca Raisi –. Innanzitutto, non è stato spiegato perché non si siano rinvenuti i documenti mancanti sul periodo luglio-settembre 1980 del carteggio tra il colonnello del Sismi Stefano Giovannone e il Fronte popolare per la liberazione della Palestina. Che pure esistono, benché mai ritrovati. Nel carteggio su Abu Saleh si parla anche di Bologna, i Servizi stessi hanno confermato l’esistenza di quelle carte, seppur non ritrovate. Il che è preoccupante. Gli inquirenti dovrebbero approfondirne i motivi".

"Poi – prosegue Raisi – , si dice che Thomas Kram fosse una figura secondaria del gruppo dei terroristi di Carlos ’lo sciacallo’: se così fosse stato, come ha potuto restare latitante trent’anni, tutelato da più parti? E non solo lui era in città quel giorno, delle ’Cellule rivoluzionarie’: c’erano anche Margot Frohlich e altre due donne, con i loro passaporti, su cui non si indagò nonostante la relazione dell’Fbi che le individuava". Questioni che in aula la Procura generale ha in parte affrontato, escludendone però una relazione con la strage. Specie alla luce del documento del giugno 1981 in cui il solito Giovannone lasciava intendere che "dal 1973" il Fplp aveva deciso di non compiere attività terroristiche in Italia. "Certo – rilancia Raisi – perché quello in stazione non fu un attentato. La bomba, destinata altrove, scoppiò per errore, come mi rivelò in più occasioni l’ex presidente Cossiga". Una tesi, questa, già proposta dalle difese e respinta dai giudici di primo grado nei processi sia a Cavallini sia, poi, a Paolo Bellini (ergastolo, aprile 2022).

Infine, "l’ultimo tema: l’ottantaseiesima vittima. Perché non si vogliono analizzare i resti nella tomba di Maria Fresu? Di chi era quel lembo di scalpo? È una domanda cui bisogna rispondere", conclude Raisi.