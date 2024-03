Rak ricorda ’L’arte della felicità’ e intanto arriva Gael García Bernal

La Cineteca festeggia questa sera al Modernissimo i dieci anni de L’arte della felicità, il film di Alessandro Rak che ha fatto la storia dell’animazione italiana dedicata a un pubblico adulto, un film senza troppe risorse cui lavorò, a Napoli, un gruppo di appassionati. Ma sono anche i dieci anni della Mad Entertainment, la casa di produzione napoletana che nacque con quel progetto di successo e che nel tempo è è diventata una factory dell’animazione, arrivando anche a produrre film di fiction come Nostalgia e Caracas. La proiezione alle 20,15 vedrà anche un incontro con il regista Rak e i produttori Luciano Stella e Maria Carolina Terzi. Ma la giornata è intensa al cineclub e già alle 13 arriveranno il regista Piero Messina e l’attore Gael García Bernal, per presentare il nuovo film Another End in sala anche all’Odeon dove andranno alle 18,30.

Alessandro Rak, come iniziò l’avventura con L’arte della Felicità dieci anni fa?

"Si è trattato di un percorso che ha coinvolto varie persone, in primis Luciano Stella, produttore del film, perché lui portava avanti, insieme con la moglie, una manifestazione con un titolo mutuato da un libro del Dalai Lama, proprio L’arte della felicità, una serie di incontri con personaggi di spicco in vari ambiti, che si confrontavano su un concetto di felicità che si potesse trasmettere tanto verticalmente da maestro ad allievo, ad esempio, quanto orizzontalmente tra amici o persone che possano indicarci come vivere meglio. Alla fine Luciano si ritrovò con tanto materiale e parlato di persone e pensava di farne un documentario. Poi, ’mal’ suggerito da qualcuno, pensò a un film d’animazione".

Il "mal" ironico suggerisce l’ingresso in un campo che poi si sarebbe dimostrato difficile. O no? A questo punto entra comunque in scena lei.

"In effetti non aveva le idee chiarissime ma del resto non era ancora un produttore. Pensava che l’animazione fosse un modo per ammortizzare i costi e che fosse un linguaggio anche più allegro per trattare i temi. Il budget proposto era inesistente, bastava a pagare bene una persona per tre anni, tempo medio per fare un film. Io non avevo mai fatto un lungometraggio, ma poter fare animazione a Napoli mi sembrava splendido e così coinvolsi altri appassionati come me del cinema d’animazione, e lavorammo al film in una decina di persone, assaporando ogni momento, seppur in economia. Eravamo giovani".

Perché l’animazione per adulti nel nostro paese era una sconosciuta?

"Storicamente l’animazione per adulti è qualcosa di più complesso, perché quella tradizionale è una miriade di segni su un foglio di carta. I bambini si accontentano di pochi segni per sognare, gli adulti necessitano di molti più elementi per dare credibilità a quello che guardano e quindi ci si è sempre orientati su un pubblico meno adulto anche per questa ragione. Con le nuove tecnologie, rivolgersi anche agli adulti è più a portata di mano, fatto evidenziato bene anche dai film dei super eroi, ad esempio, con una grande presenza di animazione".