Rallentare il tempo per capire davvero l’immagine

Come raccontare l’immagine. Torna il ciclo di incontri di Airf, l’Associazione italiana reporter e fotografi, che superati i vincoli della pandemia – l’ultima iniziativa fu a inizio 2020 – riapre le porte al pubblico per abbracciare photo editor, curatori, storici, docenti e content creator digitali attraverso riflessioni su storia, estetica, cultura e società. ‘Raccontare l’immagine: fotografia e fotogiornalismo nell’era contemporanea’ propone così quattro appuntamenti per un’immersione a 360 gradi. "Non si tratta di semplice educazione all’immagine, ma creare momenti di riflessione per rallentare i ritmi della fruizione delle immagini – spiega Adriana Tuzzo di Airf –. L’elemento del ‘tempo’ è fondamentale in questo discorso: ecco perché serve maggiore consapevolezza". Ogni minuto su Instagram vengono pubblicate in media circa 66mila foto. Una marea vertiginosa di contenuti che inondano chi ne fruisce direttamente dal palmo della mano, attraverso lo smartphone, mentre tutti diventano contemporaneamente creatori e fruitori di immagini. "Ci sono poi foto che durano nel tempo, anche 30 anni: oggi, nel giorno della cattura di Matteo Messina Denaro, basti pensare allo scatto di Tony Gentile che ritraeva Falcone e Borsellino", sottolinea Silvestro Ramunno (foto), presidente dell’Ordine dei giornalisti dell’Emilia-Romagna. Il ciclo di incontri ha infatti il patrocinio dell’Ordine, del ministero della Cultura, del Comune e della Regione.

"Questo è un mondo con un’enormità di appassionati, un numero molto maggiore rispetto alla poca attenzione che a volte viene rivolta alla fotografia – commenta l’assessore comunale Massimo Bugani –. Ecco perché mi auguro di vedere sempre più spesso questi progetti". Si parte giovedì, alle 15, per la sezione ‘Le grandi storie del fotogiornalismo’: un incontro incentrato sulle donne, con uno sguardo tutto al femminile. Sabato 18 febbraio, invece, per ‘Analisi, teoria, riflessioni sul fotogiornalismo’ spazio a ‘Iconizzazione e oblio’: una riflessione sugli estremi della comunicazione, tra passato e futuro. L’11 marzo si passa in rassegna il rapporto tra uomo e tecnologia, per l’area ‘Il mestiere del giornalista’. Si chiude il 15 aprile con ‘Editoria e fotogiornalismo’, in un dibattito dedicato all’etica e all’informazione, con focus su deontologia e libertà di espressione. Tutti gli incontri sono gratuiti fino a esaurimento posti, si svolgono nella sala Biagi del Comune e sono aperti a tutta la cittadinanza, non soltanto ai professionisti del settore: l’indagine di ampio respiro sul senso esteso della fotografia, infatti, permette una comprensione chiara dei temi affrontati e non necessità di capacità specializzate. Info: www.airf.itfocus | [email protected]

Francesco Moroni