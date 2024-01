"Rallentiamo, questa svolta si può modificare"

Cristina Ceretti, consigliera comunale del Pd, lei è favorevole alla Città a 30 all’ora?

"Certo, è un provvedimento che aumenta la qualità della vita dei cittadini. Se ne riconoscerà il suo valore nel lungo periodo".

L’approccio è stato giusto?

"I cambiamenti o si impongono, allora si fa lotta, o si accompagnano, allora si fa politica. In una città senza metropolitana si deve maggiormente investire sul trasporto pubblico. Bene quindi il tram, ma nell’attesa il ‘Tpl’ va potenziato. Dobbiamo puntare sulla certezza e la puntualità delle corse perché diventino preferibili alle auto"

È mancato qualcosa?

"Dobbiamo tutti rallentare. Non solo con l’auto, ma come persone. Non si chiede agli altri di smettere, portando la macchina amministrativa a prendere decisioni sempre più rapide. Rallentare, per fare le cose meglio, è un esercizio che va fatto in primis da chi amministra, nel pubblico come nel privato. Poi lo si chiede ai cittadini".

Per lei quindi la Città 30 si potrebbe modificare?

"Non ci vedrei nulla di male se dovessimo rivedere tempi e modi di attuazione. L’importante è arrivare al risultato, insieme".

Sono stati fatti degli errori?

"In politica ci vuole coraggio e questo Comune ne ha molto. Politica non è strappare, ma cucire. Lo si può fare solo se si ha la disponibilità di ascoltare la città che soffre. Come chi dalle periferie deve portare i figli a scuola e correre a timbrare dall’altra parte della città. Si apra una discussione politica seria sull’organizzazione del lavoro e i tempi di conciliazione famiglia-lavoro. Rallentare non è un fatto che riguarda solo la mobilità, va accompagnato da innovazione sociale, sostegno a genitorialità e cura che grava principalmente sulle donne. Bisogna liberare del tempo per andare piano".

Crede che la Destra faccia bene a chiedere il referendum?

"La Destra vuole mandare tutto all’aria per raccogliere consensi. Il referendum va rispettato, mai strumentalizzato".

Paolo Rosato