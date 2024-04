Ramadan 2024, quando finisce e come si festeggia a Bologna

Bologna, 9 aprile 2024 - Il Ramadan è quasi giunto alla fine: il mese sacro per i musulmani verrà salutato ufficialmente con il tramonto di questa sera, martedì 9 aprile, mentre domani ci sarà la festa dell'Eid Al-Fitr, che simboleggia la rottura del digiuno.

Saranno oltre 2,6 milioni i musulmani che festeggeranno in Italia: dopo la preghiera mattutina, che si svolge in casa o in moschea, i fedeli si preparano al primo pranzo dopo 30 giorni. Le ricette cambiano di paese in paese: solitamente il menu prevede un pasto a base di carne, agnello o manzo, ma anche pollo o tacchino. Non mancano poi dolci, frutta secca e datteri. In questa giornata, nei paesi islamici, uffici e scuole rimangono chiuse e, oltre al proprio nucleo famigliare, alla tavola imbandita si uniscono anche i parenti.

E' un momento di grande festa e divertimento, che può durare anche qualche giorno: i musulmani sfoggiano i loro abiti migliori e le ragazze si decorano viso e polsi con motivi tradizionali del loro paese ed hennè. Non mancano però istanti di riflessione, come preoccuparsi per l'elemosina e far visita ai propri defunti al cimitero.

Cos’è il Ramadan

Il Ramadan, iniziato domenica 10 marzo, è un periodo sacro per il mondo islamico, rappresentando un percorso di purificazione interiore per i fedeli, che dedicano anima e corpo ad Allah per un mese. Si tratta di uno dei cinque pilastri della religione islamica e il nono mese del calendario lunare.

Durante il Ramadan, la giornata per i musulmani inizia presto, all'alba. Dopo la preghiera inizia il digiuno che prosegue fino a sera, quando la famiglia si riunisce per l'ultimo pasto della giornata, l'Iftar. Oltre all’astinenza dal cibo, i musulmani rinunciano anche a rapporti sessuali e fumo.

Stop alle lezioni

La conclusione del periodo di digiuno assume un'importanza significativa per i fedeli in tutto il mondo: per questo, a Bologna, alcuni giovani hanno chiesto la sospensione delle lezioni universitarie per festeggiare con la propria famiglia. La richiesta è arrivata da Osama, tra i responsabili dei Giovani musulmani d'Italia in città. "Ritengo sia un'ottima idea proporre la sospensione delle lezioni universitarie nel giorno della fine del Ramadan – ha commentato - Andrebbe estesa a tutte le università italiane perché farebbe bene a tutti gli studenti musulmani. Per noi è una festa importantissima e si darebbe la possibilità agli studenti di stare con le loro famiglie”.

Non si è fatta attendere la risposta del rettore Giovanni Molari, che ha spiegato come il calendario didattico venga fissato con largo anticipo rispetto : “Quando e se arriverà una richiesta formale faremo le nostre valutazioni, ma se gli studenti vogliono festeggiare possono farlo".

Le iniziative a Bologna

La Comunità islamica di Bologna festeggerà l'Eid- al-Fitr mercoledì 10 aprile in piazza Lucio Dalla. L’appuntamento è per la mattina alle 7 con il ritrovo, a cui seguirà un momento di preghiera unica alle 8.

Nello stesso posto dove, il 23 marzo scorso, si era tenuto l’Iftar Street, l’evento (giunto alla sua sesta edizione) organizzato dalla Comunità islamica e aperto a tutti, musulmani e non, per radunarsi e creare un momento di convivialità, che ha visto una grande partecipazione da parte della cittadinanza.