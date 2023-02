Ramy Essam, rock e rivoluzione

di Pierfrancesco Pacoda

Il pop è la musica della ribellione. Non solo in Occidente, ma ovunque. Le canzoni raccontano di liberazione, di regole da sovvertire. Accadeva in Algeria con il pop raï, in Egitto con la voce suadente di Om Kaltun e adesso con quella senza censura di Ramy Essam. Il cantante che si esibiva nel 2011 in Piazza Tahrir al Cairo per chiedere la destituzione di Mubarak, adesso costretto a vivere in Svezia per sfuggire a un mandato di cattura, è il protagonista dello spettacolo di Valeria Raimondi e Enrico Castellani Ramy The Voice of Revolution che sarà il 10 febbraio al Teatro Laura Betti di Casalecchio di Reno (ore 21).

Ramy Essam, quale è stato il suo primo contatto con la musica di protesta?

"La mia è una formazione musicale da classico adolescente rock. Nella città dove vivevo, Mansoura, grazie alla passione di un mio cugino, trascorrevo le giornate ascoltando il rock più duro americano. La mia introduzione al rock è stata una cassetta dei Linkin Park, poi i Rage Against the Machine, e come tanti miei coetanei in giro per il mondo quella è stata la mia iniziazione alla vita. Amavo la rabbia esasperata che trasudava da quelle canzoni, era la mia stessa rabbia. E per incanalarla, per condividerla con gli altri prima che diventasse distruttiva, ho iniziato a suonare la chitarra. Volevo esprimermi come quei gruppi".

La stessa chitarra che ha portato con sé in Piazza Tahrir.

"L’Egitto bruciava, nel 2011 ogni città, ogni strada era invasa dalla folla che protestava contro il regime e le brutalità della polizia. E io ero lì, partecipavo alle manifestazioni a Mansoura. Poi ci raccontano che al Cairo, in Piazza Tahrir era in atto un grande sit in con migliaia di persone. E con i miei amici decidemmo di unirci a loro e portai con me la chitarra. Fu naturale usare lo strumento di comunicazione che meglio conoscevo per diventare parte di quella rivoluzione".

Lei aveva già suonato dal vivo.

"Sì, ma di fronte a non più di 400 persone. Suonavo le mie canzoni rock influenzate dai miei idoli americani. In Piazza Tahrir fu diverso. Non era un concerto, non c’era un palco. Io davo voce a un sentire comune, attraverso di me cantavano tutti quelli che non avevano altra maniera per far sentire i propri bisogni e i propri desideri. E, evidentemente, il regime ha avuto paura del potere della musica, perché siamo stati percossi, censurati e imprigionati".

Cosa rimane oggi della canzone di protesta in Egitto?

"Nulla. La repressione ha colpito tutti gli esponenti della musica politica del mio paese, tanti sono in carcere, altri come me si sono rifugiati all’estero. Ma ci sono le giovanissime generazioni, quelle della trap, ad esempio, molto diffusa. Loro non si definiscono ‘politici’, ma affrontano temi sociali, raccontano la quotidianità anche senza esporsi frontalmente nei confronti del potere".

Lei ha dichiarato che il suo disco più bello, quello a cui tiene di più, non uscirà mai.

"È vero. È un disco già registrato e pronto per essere pubblicato. Ma questo non succederà mai, perché molte delle canzoni che contiene sono state scritte da poeti che vivono in Egitto e sarebbero perseguitati e incarcerati. Come è successo all’autore di una mia canzone, da tempo imprigionato per aver dato le parole alla mia musica".

Nel 2020 le è stato assegnato un premio dal Club Tenco. Cosa conosce della musica italiana?

"Pochissimo, ma amo i Maneskin, rappresentano proprio quella energia del rock dei miei ascolti giovanili".