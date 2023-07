Ranieri: "Dinamica già nota Ma più casi nel post Covid"

A portare avanti le indagini sul presunto sodalizio di "bancarottieri" è stato il Nucleo economico-finanziario delle Fiamme Gialle, agli ordini del colonnello Fabio Ranieri.

Comandante, ci fa un quadro di questa inchiesta?

"Si tratta di un meccanismo ricorrente in Emilia-Romgna: soggetti ’professionisti’ della bancarotta si specializzano nel rilevare, spesso per pochi soldi, società in crisi, ma che magari appartengono a grandi catene e sono ancora dotate di numerosi beni strumentali di valore. Una dinamica già nota, ma che si è acuita con la crisi seguita alle chiusure legate alla pandemia di Covid".

E dopo averle rilevate, che succede?

"Le spogliano di tutti i loro asset di valore, guadagnando molto, poi grazie a ’cartiere’, società inesistenti, ottengono l’emissione di fatture false, riciclando il denaro e ottenendo pure benefici fiscali, e le fanno fallire. Nel frattempo, magari non versano i contributi ai dipendenti, perché sanno già che la società è inevitabilmente avviata al fallimento".

In questa operazione che ha portato a indagare 32 persone e a 15 arresti disposti, però, c’è stato un passo in più.

"È emerso dalle indagini un filone d’indagine più insidioso: i profitti illeciti tratti dalle società ’spogliate’ venivano infatti canalizzati all’estero tramite due soggetti cinesi conniventi, che gestivano due imprese esistenti solo sulla carta e che si occupavano del riciclaggio del denaro. I soldi, subito investiti in Cina, venivano poi restituiti in contanti agli imprenditori a Bologna, con una ’trattenuta’ del 6% circa".

Come avete avviato le indagini?

"Grazie alla recente strumentazione tecnologica di cui abbiamo dotazione, con un clic o quasi riusciamo a individuare gli indici di pericolosità delle aziende bolognesi, grazie a un sistema che individua i bilanci anomali, per esempio volumi di affari non congrui al tipo di attività condotto, forti indebitamenti ingiustificati, e ne effettua una sorta di analisi del rischio. Inoltre, monitoriamo le compagini sociali di cui facciano parte persone con precedenti specifici. Dopo di che abbiamo avviato accertamenti tecnici ed eseguito le perquisizioni".

Dal punto di vista dell’attività del vostro Nucleo, c’è un tipo di reato più diffuso o un fenomeno più preoccupante rispetto ad altri, in città?

"Molte realtà anche storiche del territorio sono emerse dal periodo del Covid in condizione di estrema fragilità. Rendendo quindi il terreno fertile per eventuali reati societari o fallimentari. Certo, non tutte. Ma è una condizione da monitorare. Grazie all’incrocio dei dati di bilancio, allora, cerchiamo di stabilire i casi in cui ci sia un reale rischio e attuare verifiche mirate. In un’area imprenditoriale ed economicamente sana come questa, i reati fallimentari e di indebita compensazione dei tributi sono forse i più diffusi".

f. o.