Ranieri punge:: "C’era un rigore su Saelemaekers"

BOLOGNASi tiene stretto il punto, ma non digerisce le proteste finali del Bologna, Claudio Ranieri: "I nostri avversari si sono lamentati molto sul rigore finale, ma il nostro c’era come il loro. E nel primo tempo Saelemaekers è stato toccato in area: forse poco, ma poteva essere valutato diversamente". Diversa, però, doveva essere la gestione dopo il vantaggio dell’ex di turno: "Lì siamo mancati: avremmo dovuto controllare i ritmi, invece abbiamo preso contropiedi che ci hanno fatto male". Non ha osservazioni pubbliche da fare ai suoi: "C’è il merito e la bravura dei nostri avversari, li abbiamo rincorsi, ma Dominguez sgusciava dappertutto". Si tiene stretta reazione e il pareggio: "Dovevamo reagire e lo abbiamo fatto, grazie anche a chi è entrato. Proviamo sempre a recuperare punti, ma oggi devo essere contento di questo pareggio". Parla pure di mercato, Ranieri, e allontana il colpo Frattesi: "Non spenderemo cifre importanti per un centrocampista in questa sessione", dice il tecnico, che nei giorni scorsi aveva già fatto capire come le richieste per l’interista fossero ritenute eccessive.

Marcello Giordano