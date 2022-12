Rapina a Bologna in via Belle Arti, arrestato in Montagnola un 18enne

I carabinieri in Montagnola (Foto d'archivio)

Bologna, 29 dicembre 2022 - Lo scorso marzo era stato protagonista insieme ad altre due persone di una rapina ai danni un venticinquenne albanese. L'altro giorno il giovane, un ragazzo tunisino di 18 anni, con precedenti, in Italia senza fissa dimora, è stato arrestato in Montagnola dai carabinieri dopo un controllo per esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare con collocamento in comunità, per i fatti avvenuti nove mesi fa.

A marzo, infatti, il diciottenne, all'epoca ancora minorenne, insieme ad altri due giovani aveva aggredito e rapinato un venticinquenne in via Bella Arti. La vittima era stata scaraventata a terra e le era stato portato via il portafoglio che conteneva effetti personali e una quarantina di euro. L'aggredito era subito andato in caserma a denunciare quanto accaduto e aveva riconosciuto i tre rapinatori, individuati dai carabinieri in via del Borgo di San Pietro e portati in caserma.

Tra i tre c'era il ragazzo tunisino, che era stato denunciato anche per il possesso di un coltello a serramanico che aveva in tasca. Il diciottenne, l'altro giorno, mentre camminava in Montagnola è stato controllato e arrestato dai carabinieri. Al momento del controllo, il giovane era sprovvisto dei documenti d’identità e i militari dell'Arma hanno accertato la presenza di un provvedimento restrittivo a suo carico dopo averlo sottoposto alle procedure d’identificazione. Adesso il giovane si trova in una comunità educativa per minori, dove sarà sottoposto a un percorso di reinserimento sociale.