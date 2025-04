Rapina al parco della Montagnola. Coppia aggredita a bottigliate. Caccia aperta a tre malviventi

Rapinata una coppia di bolognesi nel parco della Montagnola. Le vittime hanno 50 anni, lui, e 45 anni, lei. Prima di essere aggrediti a bottigliate da un gruppetto di ragazzi, poco dopo mezzanotte, sono stati avvicinati nel parco che si trova in pieno centro. A quel punto il gruppo, composto da due uomini e una donna, ha avvicinato la coppia in maniera molesta. Poi l’uomo di 50 anni, intuendo probabilmente le cattive intenzioni, ha cercato di allontanarli. Ed è stato in quel momento che sono saltate fuori le bottiglie usate per colpirlo, gettarlo a terra e infine rapinarlo. All’uomo sono stati rubati il cellulare e il portafoglio.

Immediatamente è stata avvisata la Polizia che si è precipitata sul posto a sirene spiegate con due pattuglie. Ora è caccia ai tre rapinatori. Ma per ora di loro non ci sono tracce. A far scattare l’allarme è stata la donna sotto choc che ha chiamato subito la Questura e il 118. Da qui la scelta dei sanitari, vista la brutta ferita alla testa subita dall’uomo, di trasportare il 50enne al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Orsola per le cure del caso. Un 25 aprile e un rientro a casa che sono finiti quindi nella paura.

Il parco della Montagnola, che si affaccia in via Indipendenza e in via Irnerio, è al centro della cronaca cittadina da molti mesi. Un anno fa sulla scalinata del Pincio un ragazzo di appena 21 anni venne ucciso a coltellate. Ma anche la vicinissima a piazza XX Settembre è oggetto di un progetto di riqualificazione affidato ad Ascom che cerca di animare lo spazio pubblico con iniziative che richiamino cittadini e allontanino spacciatori. Nella stessa Montagnola, tra pochi giorni partirà il Bologna Baskers Festival con artisti e artiste di strada, giocoleria, magia, musica, laboratori per bambini e food truck. Un punto nevralgico nel pieno centro città e a due passi dalla stazione che però non sempre è sintomo di sicurezza per i cittadini bolognesi. Francesco Sassone, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, lo sa bene: "Ci troviamo di fronte all’ennesimo episodio di volenza nei confronti di inermi cittadini, a cui va la nostra solidarietà, che si verifica in Montagnola a conferma del fallimento di Lepore e dall’assessore Madrid sul tema della sicurezza e della lotta al degrado in città. Questo fatto dimostra come la Montagnola sia ancora un luogo di spaccio e violenza. Bologna non merita un sindaco incapace di risolvere questi problemi. Lepore aumenti il numero di telecamere e assuma, subito, almeno 150 agenti della polizia locale da destinare al controllo del territorio a tutela dei bolognesi che devono essere liberi di poter uscire di casa in sicurezza a qualsiasi ora".

Nicholas Masetti