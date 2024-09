Rapina al parco. Quindicenne finisce nei guai

Uno andava in giro con un coltello, l’altro è accusato di rapina. Ad accumunarli è la loro giovanissima età, entrambi infatti sono quindicenni. Nel primo caso siamo al parco Bottonelli di Marzabotto, dove il ragazzino era stato visto aggirarsi per l’area verde con un coltello in mano spaventando le persone presenti, sia giovani che genitori. All’arrivo dei militari dell’Arma, il quindicenne ha subito consegnato l’arma che aveva in tasca ed è stato accompagnato in caserma. Il coltello, marca Opinel con una lunghezza di 19 centimetri, è stata sequestrata dai carabinieri e il ragazzo è stato affidato alla madre. Quest’ultima lo stava cercando da 24 ore e, preoccupata per l’assenza del figlio, ne aveva denunciato la scomparsa il giorno prima, sempre ai militari.

L’altro giovanissimo, invece, è stato denunciato dai carabinieri di Medicina per rapina: il tutto è nato all’interno di un’indagine avviata per individuare chi fosse l’autore di una rapina commessa ai danni di una ragazzina, anche lei minorenne, all’interno di un parco della zona. La vittima, sentita dai militari, ha raccontato di essersi seduta su una panchina dell’area verde insieme a un’amica quando è stata avvicinata da un giovane che, avendola viste mangiare dei taralli, ha preteso con un atteggiamento aggressivo e minaccioso di averne alcuni assieme a due euro. Tutto è cambiato quando il quindicenne ha visto che la vittima aveva dei soldi all’interno della cover del suo smartphone. Ecco che il quindicenne ha strappato il cellulare dalle mani della ragazza e si è dato alla fuga a bordo del suo monopattino facendo perdere le sue tracce. La minorenne in un primo momento lo ha inseguito riuscendo però a recuperare soltanto il telefono cellulare del quale il ladro si era sbarazzato, abbandonandolo per terra, ma non il denaro.

I militari dell’Arma, informati di quanto accaduto, si sono messi sulle tracce del quindicenne riuscendo a rintracciarlo poco dopo sulle scale d’emergenza del Palazzetto dello sport. Sottoposto a perquisizione, il giovane è stato trovato in possesso di 65 euro che teneva nascosti nel calzino destro. Sentito dai carabinieri, il ragazzo ha ammesso di aver rubato quei soldi alla vittima e di averne già spesi una parte per comprarsi del tabacco. Il quindicenne è stato quindi accompagnato in caserma e successivamente affidato ai genitori che, nel frattempo, erano stati informati di quanto accaduto.