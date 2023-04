Rapina alla ex sede della Fortitudo Bottino: due bottiglie di champagne

Ha fatto irruzione nottetempo a Casa Fortitudo, l’ex sede della società sportiva biancoblu nonché ritrovo dei suoi tifosi in via Andrea Costa a Castel Maggiore. E ha rubato due bottiglie di champagne, forse prelevandole direttamente da uno dei punti ristoro all’interno della struttura gestita dalla Fortitudo Bologna. Ma quando un dipendente della società sportiva, un romeno di 38 anni, l’ha notato e ha cercato di fermarlo, lui, marocchino di 43 anni, l’ha aggredito, rompendo una delle due bottiglie rubate e cercando di colpirlo e ferirlo brandendone i cocci.

Ne è seguita una breve colluttazione, poi il rapinatore, probabilmente per vendicarsi per la perdita di parte del bottino, è uscito dalla struttura e, dopo avere individuato l’automobile dell’uomo che aveva cercato di bloccarlo, ne ha forato uno pneumatico mentre questa era parcheggiata sulla strada poco distante dalla struttura. Poco dopo però sono arrivati i carabinieri, chiamati dal dipendente della Fortitudo; i militari hanno immediatamente provveduto ad arrestare il rapinatore, dopo averlo perquisito e avergli sequestrato la bottiglia rubata, ’sopravvissuta’ alla zuffa.

Tutto questo accadeva a luglio del 2020; ora, nei confronti del marocchino di 43 anni è stata fissata l’udienza preliminare, la prossima settimana davanti al giudice Alberto Ziroldi, dopo la richiesta di rinvio a giudizio da parte della pm Rossella Poggioli.

L’uomo, difeso dall’avvocato d’ufficio Ercole Cavarretta, è accusato appunto della rapina, aggravata dall’avere commesso il fatto con un’arma (la bottiglia rotta di champagne) e in orario notturno, e anche del danneggiamento dell’automobile del trentottenne romeno, una Ford Kuga. Parti offese sono il dipendente stesso e la Società sportiva Fortitudo Bologna, che in aula valuteranno se costituirsi o meno parte civile in vista di un eventuale processo.

Federica Orlandi