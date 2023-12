Rapina alla farmacia San Domenico. Concessi i domiciliari al maresciallo

Il maresciallo dei carabinieri in carcere dalla scorsa settimana con l’accusa di rapina aggravata andrà ai domiciliari. È quanto deciso dal gip Alberto Ziroldi che ha accolto la richiesta avanzata dall’avvocato della difesa, Alessandro Sintucci: il legale aveva infatti chiesto l’attenuazione della misura cautelare per il suo assistito. Il militare, un maresciallo sulla sessantina appartenente al Nucleo Banca d’Italia dei carabinieri (che non fa capo al comando provinciale dell’Arma), a inizio novembre era entrato armato e con volto travisato nella farmacia San Domenico, in via Garibaldi. Dopo aver minacciato la farmacista che in quel momento stava sistemando alcuni medicinali dietro al bancone – la donna era l’unica persona presente all’interno del negozio al momento della rapina, avvenuta poco prima dell’orario di chiusura intorno alle 19 – puntandole contro l’arma (una pistola a uso sportivo legalmente detenuta), il militare si era fatto consegnare il fondo cassa per un bottino di circa 500 euro.

L’indagine, condotta dalla Squadra mobile assieme al Nucleo Investigativo dei carabinieri, a cui la polizia si è rivolta appena emerso che l’indagato appartenesse all’Arma, ha portato in breve tempo a scoprire l’identità del rapinatore. Una decisiva svolta nelle indagini è arrivata dalla visione dei filmati delle telecamere di video sorveglianza presenti all’interno della farmacia, dall’ascolto di alcuni proprietari dei locali presenti nella zona e dagli spostamenti del rapinatore stesso. Il giorno della rapina, indispettito dall’atteggiamento della farmacista che non gli aveva subito consegnato il fondo cassa, il maresciallo aveva sparato un colpo contro il pavimento: "Lui ha iniziato a urlare – le parole del titolare della farmacia, che al momento dei fatti non era presente – per farsi consegnare tutti i soldi, ma la mia collega con sangue freddo nonostante la paura si è opposta". Il maresciallo, che aveva confessato lo scorso 4 dicembre durante una perquisizione nella sua casa dove era stata anche ritrovata la pistola usata per il colpo, ha ribadito tutto davanti al giudice durante l’interrogatorio di garanzia: in aula ha anche motivato il gesto legandolo a un bisogno di soldi per il pagamento di alcuni debiti. "L’Arma si dissocia e condanna il comportamento del maresciallo che è stato immediatamente sospeso", hanno precisato fin da subito i carabinieri. Nei confronti del militare, inoltre, "è stato anche avviato un procedimento formale per radiarlo".