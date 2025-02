Rapina alla vedova di Papignani . Fermato anche un quattordicenne

In quattro nei guai dopo la rapina a Fiorella Arceri, vedova del sindacalista Bruno Papignani. La signora l’altro giorno è stata rapinata del collier d’oro del valore di circa duemila euro e spinta dalle scale del suo palazzo, a Borgo Panigale: ha avuto 7 giorni di prognosi. Ora, due uomini sono stati denunciati per ricettazione, e la polizia ha fermato una donna di 25 anni e un ragazzo minorenne di neppure 15, riconosciuto dalla vittima come colui che, dopo averla vista sul bus, l’aveva seguita fino a casa e aggredita nell’androne. I quattro vivono nel campo rom di Borgo Panigale. Ieri si è tenuta l’udienza di convalida dell’arresto della 25enne, accusata di rapina e di lesioni in concorso col minore: delle telecamere li hanno immortalati insieme sul bus. La Procura ha chiesto il carcere per la donna, difesa dall’avvocato Mattia Finarelli, che respinge le accuse. Il giudice si è riservato.

f. o.