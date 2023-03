Rapina alle Poste Direttore nei guai con due complici

Aveva bisogno di soldi e così, insieme a due complici, ha deciso di fingere una rapina nell’ufficio postale dove lavorava. I tre, due cinquantenni e un quarantaseienne residenti in provincia, sono stati denunciati con l’accusa di simulazione di reato e peculato in concorso. I fatti risalgono al 3 marzo 2020: in quell’occasione, i carabinieri della Compagnia di San Giovanni in Persiceto ricevono una telefonata dal direttore di un ufficio postale della zona. L’uomo, cinquantenne, raccontava di essere stato minacciato con un coltello, derubato e rinchiuso in bagno da due malviventi all’interno della sua filiale.

Non solo, il direttore dell’ufficio ha anche riferito di essere stato costretto ad aprire la cassaforte e consegnare circa 20mila euro in contanti ai due rapinatori. In quell’occasione, secondo il racconto del cinquantenne, non erano presenti clienti o dipendenti. Inoltre, all’esterno e all’interno dell’ufficio non erano presenti le telecamere di videosorveglianza.

Da questo momento, le indagini dei militari dell’Arma hanno delineato un quadro ben diverso da quello descritto dal direttore. In primo luogo, l’uomo era stato chiuso in bagno col suo telefonino che aveva utilizzato per dare l’allarme, anche se in ritardo. Non solo, uno dei presunti rapinatori aveva dimenticato il coltello utilizzato nel colpo sopra il tavolo dell’ufficio, subito sequestrato e inviato ai Ris di Parma per individuare la possibile presenza di impronte o materiale biologico. Dai riscontri è emerso che uno dei due profili rilevati aveva avuto contatti telefonici col direttore dell’ufficio postale proprio nei giorni precedenti la rapina.

Ma le sorprese non finiscono qui. Il cinquantenne, ascoltato più volte dai carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti, si è più volte contraddetto. E sul suo conto corrente, nelle settimane successive alla rapina, sono stati rilevati movimenti bancari a cui non ha saputo dare spiegazione. I carabinieri hanno continuato le indagini arrivando a scoprire che l’uomo aveva dei problemi di tossicodipendenza, motivo per cui potrebbe aver avuto bisogno di soldi a tal punto da simulare una rapina nel suo ufficio postale. Le conferme sulla finto colpo sono arrivate quando i carabinieri hanno sentito una persona vicina agli indagati che ha raccontato alcuni particolari sulla rapina che fino a quel momento non erano mai venuti fuori, accusando il cinquantenne e i suoi complici del colpo. Il direttore, prima ancora della conclusione delle indagini, era stato trasferito in un’altra sede per motivi non legati a quanto successo.

Chiara Caravelli