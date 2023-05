Rapina anziana vicino al mercato Inseguito e preso tra le bancarelle

Rapinata e spintonata. Brutta avventura l’altra mattina nella piazza di Monteveglio per una 72enne di Valsamoggia presa di mira da un giovane rapinatore mentre faceva un prelievo dal bancomat dell’Unicredit che affaccia proprio sul centro del paesone di Valsamoggia. Intorno alle 11 la donna aveva parcheggiato nella zona periferica perchè in piazza della Libertà era in corso il mercato settimanale. Lo spazio era ingombro di banchi e una volta arrivata allo sportello dell’istituto di credito aveva inserito la carta-bancomat e appena digitato il codice di autenticazione quando da dietro si è avvicinato un giovane, dal colorito olivastro e vestito elegantemente.

"Dovevo ancora digitare la cifra quando quello lì mi ha preso di sorpresa, mi ha spintonato di lato sostenendo che il bancomat aveva trattenuto la sua carta di credito", ha raccontato donna nella concitazione del fatto all’impiegato della banca che dall’interno dell’istituto per primo ha reagito alla sua richiesta di aiuto. La signora, che abita a poca distanza, non si è rassegnata alla pretesa del rapinatore ed ha reagito con decisione alle spinte e alle minacce. E’ iniziato un parapiglia nella quale è risultata soccombente alla mossa successiva del malvivente che nella schermata successiva di quantificazione del prelievo ha digitato la cifra di 2mila euro. Così mentre il bancomat erogava banconota dopo banconota l’intero importo, la vittima messa da parte con la violenza ha iniziato ad urlare, a chiedere aiuto. Il ragazzo, a volto scoperto, ha arraffato in tutta fretta il bottino e si è diretto di corsa nelle stradine laterali verso la chiesa parrocchiale, inseguito dal bancario e da alcuni presenti che hanno poi accompagnato la vittima alla vicinissima sede della polizia locale per chiedere aiuto. Così mentre in centro si scatenava un inseguimento nelle strade vicine con alcuni volenterosi che a vista hanno notato il rapinatore dirigersi nella zona del parco dell’Abbazia dove si era temporaneamente rifugiato nel bosco. Qui però è stato notato da una escursionista che ha osservato un comportamento sospetto, ha telefonato alla polizia locale che grazie a quest’ulteriore aiuto ha potuto inviare le due pattuglie che poco dopo mezzogiorno sono riuscite a localizzare e fermare il malvivente. Si tratterebbe di un giovanissimo, maggiorenne, apparentemente rom, arrestato dagli agenti. Addosso aveva ancora l’intero bottino: 2mila euro in contanti, frutto di una nuova modalità di rapina ai danni degli anziani.

Gabriele Mignardi