Rapina choc a Baggio, la solidarietà di Ulivieri: “Roberto saprà reagire con grande forza interiore”

Bologna, 21 giugno 2024 – L’Associazione italiana allenatori calcio si stringe intorno a Roberto Baggio, rapinato e ferito nella sua residenza ad Alatavilla Vicentina durante la partita Italia-Spagna di Euro 2024. Il Divin Codino ha cercato di opporre resistenza, rimediando un colpo alla fronte, inferto con il calcio della pistola da uno dei malviventi, e alcuni punti di sutura.

A sinistra Roberto Baggio in azione con la maglia del Bologna nella stagione 1997/1998. A destra Renzo Ulivieri, attuale presidente dell'Aiac ed ex tecnico rossoblu

Il comunicato

Il presidente dell’Aiac nonché ex allenatore del numero 10 ai tempi del Bologna, Renzo Ulivieri, ha espresso a nome dell’associazione: “sostegno e vicinanza a Roberto Baggio e alla sua famiglia per l’aggressione e la violenza subite nella propria abitazione nella serata di giovedì. Si tratta di un’esperienza tra le più scioccanti alla quale siamo convinti Roberto saprà reagire con la grande forza interiore che lo ha sempre sostenuto”.

L’ex fantasista, infatti, ringraziando per le tante dimostrazioni di affetto ricevute aveva concluso dicendo: “Ora rimane da superare la paura”

Un po’ di storia

L’allenatore di San Miniato aveva guidato il Bologna nella stagione 97/98 con la qualificazione per la coppa Intertoto, beneficiando del record di marcature (ben 22) di un Baggio rivitalizzato dopo la deludente parentesi al Milan.

Il campionato da record valse al capocannoniere rossoblù la convocazione al Mondiale di Francia, ma nonostante i risultati positivi della squadra e le ottime prestazioni del Codino, l’intesa tra Ulivieri e Baggio non fu facile.

Il conflitto tra i due esplose in occasione di Bologna-Juve del gennaio ‘98, quando il mister comunicò l’esclusione del fantasista dai titolari. La situazione si risolse, ma non mancarono le schermaglie per il resto della stagione.

Oggi è proprio l’ex allenatore in qualità di presidente a far sentire la vicinanza dell’Aiac a Baggio e alla sua famiglia: è l’ultimo capitolo di un rapporto travagliato ma calcisticamente e umanamente molto proficuo, nel segno di Bologna.