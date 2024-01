Calci e pugni in faccia per rubare la bici elettrica: presi, hanno 17 e 20 anni

Bologna, 29 gennaio 2024 – Non solo le rapine di cellulari, la notte tra venerdì e sabato, in via Emilia Ponente due giovani hanno aggredito un ragazzo di 22 anni: lo hanno sorpreso alle spalle un 22enne intimandogli di consegnare la sua preziosa bicicletta, una mountain bike elettrica da mille euro. Ovviamente lui si è rifiutato: i due allora lo hanno colpito con violenza con calci e pugni al viso, allontanandosi poi con la due ruote.

Il 22enne aggredito ha subito chiamato il 113 e la polizia è riuscita così a intercettare i due rapinatori: due ragazzi di 17 e 20 anni, di origine tunisina, che sono finiti in manette. E' successo nella notte tra il 26 e il 27 gennaio scorsi. Arrivati sul posto dopo la chiamata al 113, gli agenti del commissariato Bolognina-Pontevecchio sono riusciti a individuare i due soggetti: uno era a bordo della bici appena rubata e l'altro camminava al suo fianco. Il più grande dei due ha tentato di scappare dando una violenta spinta, ma è stato bloccato dagli agenti nonostante i suoi tentativi di resistenza. Il minorenne invece ha provato a nascondersi dietro un cespuglio, ma invano: è stato scovato in fretta.

Dai controlli seguenti è emerso che il 20enne aveva già precedenti di polizia e aveva l'obbligo di firma per un recente episodio di furto con strappo. Sul minorenne, invece, gravava una denuncia di scomparsa da una comunità per minori fuori regione. Entrambi sono stati arrestati per rapina aggravata in concorso, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. All'esito dell'udienza, l'arresto è stato convalidato: il 20enne è stato portato in carcere, il 17enne in comunità. Quanto alla vittima della rapina, il 22enne è stato accompagnato all'ospedale Maggiore per le lesioni riportate al volto.