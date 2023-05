Tentata rapina a Bologna, aggredisce il titolare del market con un coccio di bottiglia: arrestato

Bologna, 22 maggio 2023 – Ha aggredito, minacciandolo con un coccio di bottiglia, il titolare di un mini market per rapinarlo. Ma l’uomo, un somalo di 30 anni con precedenti, è stato arrestato, poco dopo, dai poliziotti del commissariato Santa Viola. È successo in via Marco Emilio Lepido, mezzanotte circa della notte tra venerdì e sabato, quando la volante è intervenuta per la segnalazione della presenza di un soggetto aggressivo.

Giunti sul posto gli operatori hanno individuato il trentenne all'esterno del locale, intento a prendere a calci la porta d’ingresso, chiusa a chiave dall’interno dal titolare del negozio.

Gli agenti hanno quindi bloccato l’uomo e ricostruito l’accaduto: il fermato, già gravato da precedenti di polizia, era entrato nell’esercizio pubblico in chiusura e aveva minacciato con un collo di bottiglia il titolare del negozio per avere l’incasso della giornata.

Benché ferita, la vittima era riuscita a spingere e a chiudere fuori l’aggressore. Che, nella colluttazione, lo aveva colpito alla mano destra, per cui era poi stato medicato sul posto dal 118. Ricostruita la vicenda, il somalo è stato arrestato per tentata rapina aggravata e tradotto in carcere in attesa di convalida.