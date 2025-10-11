Rapina collana d’oro, preso dalla vittima e dai passanti: ha 17 anni e vari precedenti

Bologna, 11 ottobre 2025 – Ancora una rapina di collane d’oro, ancora nella zona universitaria alle spalle delle Due Torri. Ma questa volta, l’aggredito e i passanti hanno reagito e bloccato uno dei due aggressori che, provando a scappare, ha anche cercato di accoltellare la vittima della rapina.

Cosa è successo

L’ennesima scena di violenza è avvenuta intorno all’1 di questa notte in via Benedetto XIV, la strada che collega via San Vitale e via Zamboni dove si affaccia anche il conservatorio. La vittima è un ragazzo di 29 anni, origini campane e residente a Bologna, che è stato aggredito alle spalle mentre era con alcuni amici davanti a un locale della strada: due persone gli hanno strappato le collanine d’oro che portava al collo.

La rincorsa dell’aggressore

Quando si è girato ha visto due persone con il volto coperto da un passamontagna che scappavano con le sue collane. Ha subito reagito e, con uno scatto, è riuscito ad acciuffare uno dei due fuggiaschi. Ne è nata una lotta, nel corso della quale il rapinatore ha estratto un coltello e ha cercato di colpire il giovane a una gamba.

L’intervento dei passanti

Ma questa scena, tra urla e rincorse, non è passata inosservata agli amici della vittima e a chi stava passando in zona: più di una persona è intervenuta e, quando gli agenti di polizia sono arrivati, si sono trovati davanti all’aggressore immobilizzato a terra e circondato da diverse persone. Agli agenti hanno anche indicato il coltello a terra a poca distanza. Addosso, l’aggressore aveva una delle due catenine appena strappate dal collo del 29enne. L’altro complice è, invece, riuscito a fuggire, portando con sé l’altra.

Chi è il rapinatore preso

Il rapinatore fermato è un tunisino di appena 17 anni, con vari precedenti per reati legati a stupefacenti, furto con strappo e resistenza a pubblico ufficiale. Il ragazzino è stato arrestato per rapina aggravata e, su disposizione del Pm dei Minorenni, è stato accompagnato al Cpa di Ancona in attesa dell’udienza di convalida.

Proseguono invece le indagini per identificare il secondo complice e per verificare eventuali collegamenti con altri episodi simili avvenuti in zona.