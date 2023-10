Rapina con la mannaia. Portati via 33mila euro

Armato di una mannaia da macellaio, è entrato nella sala scommesse Sisal di via Stalingrado, minacciando con la grossa lama il personale presente per farsi consegnare tutto il denaro in cassa. Non erano ancora le 11 del mattino di ieri quando il giovane uomo, un ventitreenne cingalese, con il volto parzialmente travisato, ha messo a segno la rapina, facendosi consegnare dagli addetti circa 33mila euro, che ha velocemente infilato in una borsa, per poi allontanarsi.

Stando a quanto ricostruito dai poliziotti delle Volanti e del commissariato Bolognina Pontevecchio, intervenuti subito in via Stalingrado, il ventitrenne avrebbe agito da solo, per poi darsi alla fuga appena ottenuto l’ingente bottino. Proprio mentre stava scavalcando una cancellata per poi cercare di far perdere le proprie tracce tra le fabbriche e i capannoni della zona Fiera è stato però notato da un carabiniere della stazione Corticella, libero dal servizio, che ha subito capito che qualcosa non andava e ha allertato i poliziotti che intanto erano arrivati, indicando loro la via di fuga del rapinatore.

Il ventitrenne è stato individuato e bloccato dagli agenti del Bolognina in una manciata di minuti: aveva ancora con sé il borsone, con dentro il denaro appena portato via dalla sala scommesse, che è stato recuperato. L’uomo è stato identificato: è risultato essere già noto alle forze dell’ordine ed è stato accompagnato negli uffici di via degli Agresti. Della vicenda è stato informato il pm di turno. Al termine degli accertamenti, è stato arrestato per rapina aggravata e accompagnato alla Dozza, in attesa della convalida. La grossa mannaia con cui aveva minacciato i dipendenti della sala scommesse è stata sequestrata.

Non è la prima volta, in città, che una sala scommesse finisce nel mirino di uno o più rapinatori.

Qualche anno fa un’indagine della Squadra mobile aveva decapitato una banda operante in città dedita ai colpi nelle sale slot e nei supermercati. In quattro, che agivano armati di pistole, erano finiti in manette, al termine dell’inchiesta coordinata dal pm Domenico Ambrosino.