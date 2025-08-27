Prima le botte, poi gli strappano la collanina. Due arresti per rapina a Bologna dopo l’inseguimento

Bologna, 27 agosto 2025 – Due giovani sono stati arrestati dalla squadra mobile della Questura di Bologna con l’accusa di rapina aggravata, al termine di un inseguimento avvenuto sabato scorso in via Indipendenza. L’operazione rientra nei controlli straordinari messi in campo dalla polizia per contrastare i recenti episodi di furti con strappo e rapine, in particolare di collanine d’oro, registrati negli ultimi giorni nel cuore della città.

Alcuni fermoimmagine dei video delle telecamere di sorveglianza

Secondo quanto ricostruito, tre ragazzi avrebbero circondato un passante con varie scuse, rallentandone il passo. In quel frangente, uno di loro avrebbe sferrato due colpi al petto della vittima, un cittadino messicano di 57 anni, prima di strappargli la collanina. La scena è stata notata dagli agenti in borghese che hanno tentato subito di bloccare il gruppo. Alla vista della polizia, i tre si sono dati alla fuga, ma due sono stati raggiunti e fermati dopo un movimentato inseguimento.

La refurtiva, gettata a terra durante la corsa, è stata recuperata e restituita al proprietario. Portati in Questura, i due fermati sono risultati cittadini marocchini di 26 e 27 anni, entrambi irregolari sul territorio nazionale. Uno dei due aveva precedenti per reati contro il patrimonio e traffico di droga ed era già sottoposto al divieto di dimora nella provincia di Bologna.

Su disposizione dell’autorità giudiziaria, i due sono stati portati in carcere. Restano in corso ulteriori accertamenti per capire se possano essere collegati ad altri episodi simili avvenuti in centro nelle ultime settimane. La Questura ha inoltre annunciato, insieme al Comune, un sopralluogo in via Indipendenza per valutare l’implementazione dell’illuminazione e altre misure di sicurezza durante i lavori del cantiere del tram.